“Crepúsculo” regresa: Lionsgate anuncia maratón global en YouTube por su 20 aniversario

La fiebre por los vampiros vuelve a despertar. Lionsgate confirmó oficialmente el regreso de la saga “Crepúsculo”, basada en las exitosas novelas de Stephenie Meyer. Viene con un plan doble que promete emocionar a millones de seguidores en todo el mundo. La celebración marca el 20 aniversario de la publicación del primer libro, lanzado en 2005.

El festejo comienza con un maratón gratuito y global a través del canal oficial de Crepúsculo en YouTube. Desde el 7 de septiembre a las 15h00 hasta el 14 de septiembre a las 23h59, los fans podrán revivir la apasionada y turbulenta historia de Bella Swan y Edward Cullen. Este recorrido incluirá las cinco películas que conforman la saga.

La maratón incluirá: Crepúsculo (2008), Luna Nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer: Parte I (2011) y Amanecer: Parte II (2012), todas en transmisión continua. Se pueden unir desde cualquier lugar del mundo.

El regreso a la gran pantalla

Como antesala al maratón digital, Lionsgate prepara una sorpresa aún mayor: el re-estreno en cines de Estados Unidos. La distribuidora busca revivir el fenómeno cultural que marcó a toda una generación y que recaudó más de 3,300 millones de dólares en taquilla global.

Crepúsculo al alcance de todos

Para quienes prefieran disfrutar de la saga desde casa, todas las películas ya están disponibles en plataformas de streaming. Los suscriptores de Disney+ y Hulu pueden acceder a la colección completa. Mientras tanto, en YouTube Movies, Prime Video y Google Play están disponibles para renta o compra digital.

De esta forma, la franquicia se asegura de llegar tanto a sus fieles seguidores como a una nueva generación. Estos podrán acercarse por primera vez al universo de Forks.

El fenómeno que marcó una generación

Más allá del éxito en taquilla, Crepúsculo se convirtió en un fenómeno cultural que redefinió el género juvenil en el cine. La saga catapultó a sus protagonistas, Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, a un estrellato internacional. Esto marcó sus carreras y también sus vidas personales.

Con esta celebración, Lionsgate busca no solo revivir la nostalgia. También desea reafirmar la influencia de Crepúsculo como una de las sagas más icónicas de los últimos 20 años.