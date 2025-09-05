COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Novedades

“Crepúsculo” regresa: Lionsgate anuncia maratón global en YouTube por su 20 aniversario

Descubre el regreso de Crepúsculo con un maratón global de las películas en YouTube. Revive la saga vampírica.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
“Crepúsculo” regresa: Lionsgate anuncia maratón global en YouTube por su 20 aniversario
El 7 de septiembre será el estreno global en YouTube.
“Crepúsculo” regresa: Lionsgate anuncia maratón global en YouTube por su 20 aniversario
El 7 de septiembre será el estreno global en YouTube.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La fiebre por los vampiros vuelve a despertar. Lionsgate confirmó oficialmente el regreso de la saga “Crepúsculo”, basada en las exitosas novelas de Stephenie Meyer. Viene con un plan doble que promete emocionar a millones de seguidores en todo el mundo. La celebración marca el 20 aniversario de la publicación del primer libro, lanzado en 2005.

El festejo comienza con un maratón gratuito y global a través del canal oficial de Crepúsculo en YouTube. Desde el 7 de septiembre a las 15h00 hasta el 14 de septiembre a las 23h59, los fans podrán revivir la apasionada y turbulenta historia de Bella Swan y Edward Cullen. Este recorrido incluirá las cinco películas que conforman la saga.

La maratón incluirá: Crepúsculo (2008), Luna Nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer: Parte I (2011) y Amanecer: Parte II (2012), todas en transmisión continua. Se pueden unir desde cualquier lugar del mundo.

El regreso a la gran pantalla

Como antesala al maratón digital, Lionsgate prepara una sorpresa aún mayor: el re-estreno en cines de Estados Unidos. La distribuidora busca revivir el fenómeno cultural que marcó a toda una generación y que recaudó más de 3,300 millones de dólares en taquilla global.

Crepúsculo al alcance de todos

Para quienes prefieran disfrutar de la saga desde casa, todas las películas ya están disponibles en plataformas de streaming. Los suscriptores de Disney+ y Hulu pueden acceder a la colección completa. Mientras tanto, en YouTube Movies, Prime Video y Google Play están disponibles para renta o compra digital.

De esta forma, la franquicia se asegura de llegar tanto a sus fieles seguidores como a una nueva generación. Estos podrán acercarse por primera vez al universo de Forks.

El fenómeno que marcó una generación

Más allá del éxito en taquilla, Crepúsculo se convirtió en un fenómeno cultural que redefinió el género juvenil en el cine. La saga catapultó a sus protagonistas, Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, a un estrellato internacional. Esto marcó sus carreras y también sus vidas personales.

Con esta celebración, Lionsgate busca no solo revivir la nostalgia. También desea reafirmar la influencia de Crepúsculo como una de las sagas más icónicas de los últimos 20 años.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO