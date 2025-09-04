Jennifer Aniston confiesa que aún siente nervios frente a las cámaras

Jennifer Aniston, una de las estrellas más queridas de Hollywood, compartió en la más reciente edición de Glamour aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional. Aunque ha pasado más de tres décadas frente a las cámaras, la actriz confesó que todavía experimenta nervios en ciertos escenarios, desde entrevistas hasta alfombras rojas. Sin embargo, también destacó el equilibrio que encuentra en su trabajo junto a Reese Witherspoon en The Morning Show, serie que considera una de las más enriquecedoras de su carrera.

Los nervios detrás de la estrella

Aunque Jennifer Aniston ha sido durante años un rostro familiar en el cine y la televisión, reconoció que la ansiedad aún la acompaña. “Incluso me pongo un poco nerviosa al hablar en público, especialmente después de tantos años en los que tus palabras se retuercen o sacan de contexto”, reveló. Esa desconfianza la llevó a “vigilarse” en cada entrevista, un hábito que considera inevitable tras la intensa exposición mediática.

Recordó que en sus inicios el periodismo era más agresivo y los artistas vivían bajo una lupa constante. “En aquellos años solo buscaban atraparte y encontrar algo que pudieran repetir para siempre”, explicó. Hoy, sin embargo, su visión ha cambiado y asegura que aprendió a relativizarlo: “Al final del día, nada de eso importa realmente”.

El glamour que la incomoda

Otra confesión que sorprendió a sus seguidores fue su relación con la Met Gala, evento al que rara vez asiste. “Me abruma. Es todo el proceso de arreglarse, ponerse un vestido, maquillarse, peinarse y luego sentarse en una sala enorme con tus colegas”, explicó.

Aunque disfruta de arreglarse en ocasiones especiales, se definió como una mujer mucho más cercana a los jeans, las sandalias y una camiseta. Para Aniston, lo importante no está en las apariencias, sino en sentirse cómoda y auténtica.

La complicidad con Reese Witherspoon

Más allá de sus inseguridades, Jennifer resaltó la alegría de compartir pantalla y proyectos con Reese Witherspoon, su compañera en The Morning Show. No es la primera vez que trabajan juntas: Witherspoon interpretó a la hermana menor de Rachel en Friends. Hoy, su vínculo se ha fortalecido hasta convertirse en una amistad duradera.

“Reese es como una abeja trabajadora. Siempre está ocupada. Nos escribimos durante el año, aunque no estemos filmando, solo para saber cómo está la otra. Es como una hermana de otra madre”, contó. Esa complicidad también se refleja en el rodaje, donde no existe rivalidad por tiempo en pantalla y donde la confianza mutua ha generado un ambiente laboral sano y motivador.

Una etapa de plenitud creativa

Aniston confesó que no quisiera que The Morning Show llegue a su final, pues le ha permitido crecer como actriz y como productora. “La belleza del ego aquí es mínima. Confiamos mucho la una en la otra. Si ella dice: ‘Tú encárgate de esto’, lo hago con confianza, y viceversa. Es un ambiente muy sano”, dijo.

Además, destacó que esta producción la ha llevado a explorar nuevas facetas de su talento: “He descubierto lugares en mi creatividad a los que antes no sabía que podía llegar. Ha sido un desafío que me ha empujado a mis límites”. Con esta seguridad renovada, Aniston afirma sentirse más fuerte que nunca, tanto delante como detrás de cámaras.