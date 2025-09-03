Cazzu revela que no puede salir de Argentina con su hija; Christian Nodal no firma el permiso legal

Hace un par de semanas, la cantante argentina Cazzu llegó a México como parte de varios compromisos laborales. Lo hizo sin su pequeña hija, Inti, quien debió quedarse en casa al cuidado de terceras personas.

En dicha oportunidad, ‘La Jefa’ fue cuestionada por la prensa mexicana sobre la pensión que el cantante Christian Nodal le pasa para la bebé que comparten, a lo que ella se limitó a decir que no le parecía justa.

Ahora, en una nueva entrevista, Cazzu señaló a su expareja por no permitirle salir de Argentina con su bebé, pese a que su carrera le exige viajar de un país a otro con frecuencia.

Cazzu lamenta que Nodal tenga poder sobre ella y su bebé

En el podcast Se regalan dudas, la rapera argentina reveló que intentó lograr el permiso de salida del país en una mediación con el abogado de Nodal, sin tener éxito. “Soy mamá soltera. El otro día estaba en una mediación con mi abogada y el abogado del progenitor de mi hija. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, empezó diciendo.

Añadió que tuvo “ese sentimiento horrible de decir ‘el mundo es devastador’, cuando le dije (al abogado): ‘yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’. Es sabido que yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo. Era una necesidad básica”.

En el diálogo, según contó Cazzu, la mediadora dio como solución que el cantante mexicano firmara un permiso de salida del país hasta los cinco años de edad, y no hasta los 18, para evitar suspicacias. En ese momento, el representante legal de Nodal soltó una frase que devastó a la artista: “no se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”.

“Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada que hicimos un silencio de muerte. Y yo dije: contra esto no, contra esto no me da el corazón. Contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el put@ control sobre vos y tu hija’”, lamentó la intérprete.

No la visita, tampoco la deja salir de Argentina

Cazzu precisó que se trató de “uno de los peores momentos de mi vida. Yo salí sin poder respirar de allá adentro”.

Cabe recordar que en un pasada entrevista, Christian Nodal indicó que no visita a su única hija porque ella vive en Argentina, mientras que él está en su México natal junto a su esposa, la también cantante Ángela Aguilar. “Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina. Son de 12 horas a 17 horas. Lo que yo podía eran dos días, máximo tres días… incluso estando con la mamá de mi hija. Era muy complejo”, dijo en agosto pasado.

Pese a ello, internautas señalan que no le basta con no visitar a la menor de edad, tampoco le da la posibilidad que ella viaje con Cazzu para visitarlo a él.