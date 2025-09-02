Axel Fernando, pareja de la ecuatoriana Valeria Gutiérrez, quiere ser cura a los 60

El cantante argentino Axel Fernando, de 48 años, reveló en una entrevista su deseo de convertirse en sacerdote franciscano cuando cumpla 60 años.

Esta confesión surgió en el contexto de la celebración de sus 25 años de carrera musical y el reciente lanzamiento de su álbum Vuelve (2025), motivado por una vocación religiosa que mantiene desde la infancia y un reciente “llamado espiritual”.

La revelación de Axel

Durante una entrevista con Grego Roselló y Cande Molfese en el stream Lapré de Telefe, el artista detalló que el deseo de ser sacerdote lo ha tenido desde la infancia. “En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a hacer. Dios me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte como ‘Celebra la vida’, ‘Amo’, ‘Te voy a amar’, ‘Tu amor por siempre’”, dijo.

Ante la pregunta sobre su creencia en Dios, el músico respondió: “Soy re creyente en Dios. Yo de chico era monaguillo”.

Roselló bromeó imaginando a Axel oficiando misa, pero el cantante insistió: “Sí, sí, lo voy a hacer”.

Esperará unos años para unirse a la Iglesia Católica

Axel detalló su devoción por San Francisco de Asís, santo del que es seguidor desde los 12 años. “Hace un par de meses sentí como una bajada de línea de arriba. Yo siempre quise ser franciscano”, confió.

Respecto a la posibilidad de ser sacerdote teniendo cuatro hijos —Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio—, aclaró: “Sí, sí, ya sí. Depende igual qué rama también”.

Explicó que dará el paso en unos años. “A partir de los 60, por ahí la curva de la vida está un poco más relax. Me dije: ‘No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día’“, concluyó.

¿Qué pasará con Axel y su actual novia?

En medio de su plan de vida religiosa, Axel no nombró a su actual novia, la modelo y presentadora ecuatoriana Valeria Gutiérrez, de 26 años.

Dicha relación fue confirmada en noviembre de 2024, tras meses de especulaciones y cuestionamientos, ya que la guayaquileña fue señalada como la causante del divorcio del artista.

El cantante se separó en enero de 2024 de Delfina Lauría, madre de sus hijos, tras 16 años juntos. Mientras que a Valeria la conoció en 2023 durante el reality ‘Yo me llamo’ de Teleamazonas, donde Axel fue jurado y ella conductora.

Contexto de carrera y álbum Vuelve

El anuncio coincide con los 25 años de trayectoria de Axel, quien debutó en 1999 con su álbum homónimo y ha vendido millones de discos en Latinoamérica.

Su discografía incluye éxitos como ‘Amo’ (2004) y ‘Te voy a amar’ (2011), galardonados con premios como cinco Carlos Gardel y un MTV Latinoamérica.

El álbum Vuelve (2025), lanzado el 16 de octubre de 2024, marca su regreso tras siete años sin material nuevo y fue grabado en Los Ángeles y Colombia, producido por Cheche Alara.

Contiene 12 canciones, como el sencillo ‘El motivo‘, coescrito con el poeta cubano Alexis Díaz Pimienta, y rinde homenaje a la poesía tradicional con décimas en conmemoración de los 400 años de la muerte de Vicente Espinel.