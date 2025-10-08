Adriana ‘La Bomba’ Sánchez retoma su carrera en la TV desde Estados Unidos

La presentadora ecuatoriana Adriana “La Bomba” Sánchez vuelve a los reflectores, esta vez desde Estados Unidos, luego de seis años de ausencia televisiva. La comunicadora, recordada por su paso en programas como El Club de la Mañana y Vamos con Todo de RTS, confirmó su incorporación a Estrella TV Orlando, en un espacio local con más de diez años al aire.

Desde febrero de 2019, Adriana reside en Orlando, junto a su esposo Esteban González y su familia. En enero de 2023, obtuvo la ciudadanía estadounidense, un logro que marcó una nueva etapa en su vida personal y profesional.

Un regreso esperado

Durante su estancia en Estados Unidos, Adriana se ha mantenido activa en redes sociales, compartiendo su estilo de vida, rutinas de ejercicio y su faceta como emprendedora con una línea de productos veganos para el cuidado capilar. Sin embargo, nunca abandonó su verdadera pasión: la comunicación.

“Gracias a Dios y a ustedes que me han seguido manteniendo vigente”, expresó la presentadora, quien reveló que este nuevo proyecto representa “el primer paso en lo que siempre ha sido lo mío: la televisión”.

El espacio televisivo en el que participará iniciará grabaciones la próxima semana. Además, Adriana formará parte de un medio digital, ampliando su alcance entre el público latino radicado en Florida.

Una nueva etapa profesional para Adriana

La comunicadora aseguró que su regreso ocurre en un momento clave de su vida. “Me siento feliz, emocionada y lista para hacerlo. Quizá, en otro momento, habría rechazado estas oportunidades, pero esto llegó en el momento perfecto”, señaló.

Adriana confesó que, tras enfrentar problemas de salud a inicios de este año, pensó dedicarse únicamente a su recuperación durante 2025. Sin embargo, con energía renovada, decidió retomar su faceta como La Bomba, e incluso adelantó que prepara un nuevo look para esta etapa.

Más oportunidades en la comunidad latina

La presentadora destacó que en Orlando percibió mayores oportunidades laborales en medios orientados a la comunidad latina, aunque nunca buscó directamente ingresar a la televisión al llegar al país. “Siempre quedó esa espinita de volver a lo que amo”, confesó.

Adriana señaló que prefirió no anunciar nada hasta tener el proyecto confirmado y agradeció a su audiencia por el apoyo constante. “Estoy en un momento hermoso, donde estoy atrayendo cosas hermosas”, comentó emocionada, anticipando que sorprenderá a su público con nuevas facetas profesionales.

Adriana de Ecuador al mundo

Con esta nueva oportunidad en Estrella TV Orlando, Adriana Sánchez retoma su camino en los medios, esta vez desde el extranjero, pero sin perder su esencia. Su regreso confirma que el carisma y la conexión con el público que la hicieron una de las figuras más queridas de la televisión ecuatoriana siguen intactos.