Vía Baeza en Papallacta se habilita tras intensa nevada que afectó el tránsito

Una nevada paralizó por cuatro horas la vía Baeza, sector Papallacta, hasta que autoridades y equipos de emergencia lograron restablecer la circulación en la carretera E20.
Vía Baeza en Papallacta se habilita tras intensa nevada que afectó el tránsito
La atención se centró en garantizar el paso de los automotores detenidos, en especial de camiones que quedaron varados.
Vía Baeza en Papallacta se habilita tras intensa nevada que afectó el tránsito
La atención se centró en garantizar el paso de los automotores detenidos, en especial de camiones que quedaron varados.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del...

[email protected]

La vía Baeza en Papallacta fue cerrada este 3 de octubre de 2025, tras una fuerte nevada registrada en la carretera E20, informó el ECU 911, que confirmó la reapertura completa después de los trabajos de limpieza.

La emergencia por la nieve

La madrugada del viernes, la Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911 reportó que la nevada cubrió gran parte del sector de Papallacta, en la ruta que conecta con la Amazonía. Por seguridad, la circulación vehicular fue suspendida mientras avanzaban las labores de retiro de nieve.

Durante más de cuatro horas, personal de Policía Nacional, Bomberos de Quijos y la Secretaría de Gestión de Riesgos permanecieron en la zona. La atención se centró en garantizar el paso de los automotores detenidos, en especial de camiones que quedaron varados.

Los organismos de socorro confirmaron que no se registraron accidentes de tránsito ni personas heridas. Sin embargo, recomendaron a los conductores precaución al circular por la vía debido a la humedad y el descenso de temperatura.

Autoridades vigilan la circulación

Tras completar la limpieza, la Policía Nacional instaló controles para regular el tráfico. Los uniformados permanecen en el sitio para evitar congestiones y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

El ECU 911 indicó que los equipos de primera respuesta apoyaron a los ciudadanos que se encontraban detenidos en la carretera. Los Bomberos de Quijos entregaron asistencia a los conductores, mientras se normalizaban las condiciones en el tramo afectado.

Videos difundidos en redes sociales mostraron largas filas de vehículos pesados detenidos. Las imágenes evidencian cómo la nevada sorprendió a los transportistas y obligó al cierre temporal de la E20.

Contexto climático en Quito y alrededores

Mientras en Papallacta se despejaba la carretera, en la capital ecuatoriana se registraron lluvias intensas desde la madrugada. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anunció que para la tarde y noche se esperan tormentas eléctricas en Quito y otras zonas de la Sierra centro.

La situación refuerza la alerta de las autoridades sobre la presencia de condiciones climáticas inestables en esta época del año. La combinación de lluvias en la Sierra y nevadas en sectores de alta montaña representa un desafío constante para la movilidad.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas mantiene comunicación con el ECU 911 y la Policía Nacional para monitorear el estado de las principales vías del país. La recomendación oficial es conducir con precaución y estar atentos a los reportes oficiales.

Noticias en la web

