Nevada obliga al cierre total de la vía Baeza en Papallacta, confirma ECU 911

El ECU 911 informó que una fuerte nevada registrada la mañana del 3 de octubre de 2025 obligó al cierre total de la carretera E20, en la vía Baeza, sector Papallacta, debido a las condiciones climáticas que impiden la circulación vehicular. El cierre se mantiene de forma preventiva y equipos de primera respuesta se encuentran en el lugar para atender la emergencia.

Vía cerrada por la nieve en Papallacta

La Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911 indicó que se trabaja de manera conjunta con la Policía Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos para atender esta situación que afecta a un tramo estratégico de la E20. Las autoridades recalcaron que no se han reportado accidentes ni personas heridas por la presencia de nieve en la calzada.

Los organismos de seguridad recomendaron a los conductores evitar el tránsito en esta ruta y utilizar caminos alternos hacia el oriente ecuatoriano. La vía cerrada bordea el volcán Antisana, en la provincia de Napo, y conecta con la provincia de Pichincha.

Videos difundidos en redes sociales muestran largas filas de camiones y vehículos detenidos, lo que evidencia la magnitud del cierre en un punto clave de conexión entre la Sierra y la Amazonía.

Clima invernal complica la movilidad en la Sierra

Mientras tanto, en Quito, la capital amaneció con lluvias y se prevén tormentas eléctricas durante la tarde del mismo día, según reportes meteorológicos. Estas condiciones climáticas confirman un panorama invernal en la zona andina, con lluvias intensas en varios sectores y nevadas en áreas de alta montaña.

El ECU 911 detalló que el personal de Bomberos de Quijos permanece en la zona de Papallacta, prestando asistencia preventiva a los conductores que se quedaron en la carretera. Hasta el momento, no se ha informado sobre la reapertura de la E20 ni del tiempo estimado para habilitar el tránsito.

Coordinación interinstitucional y medidas de prevención

La Secretaría de Gestión de Riesgos reiteró que mantiene coordinación con los equipos en territorio y recordó la importancia de que los viajeros consulten los reportes oficiales antes de planificar sus desplazamientos. Se insistió en evitar la circulación en sectores montañosos durante lluvias intensas o nevadas, debido al riesgo de deslizamientos y acumulación de nieve.

De igual manera, el ECU 911 recordó que los ciudadanos pueden reportar emergencias a la línea 911 para recibir atención inmediata. En este caso, la presencia de nieve bloqueó la circulación, pero la respuesta rápida evitó incidentes mayores.

La situación se mantiene bajo monitoreo constante y las autoridades señalaron que se informará a la ciudadanía en cuanto existan novedades sobre la reapertura de la vía.