Vacantes docentes disponibles a través de Educa Empleo: así puedes postular.

El Ministerio de Educación abrió nuevas inscripciones para el programa Educa Empleo 2025, dirigido a profesores que buscan acceder a vacantes laborales en instituciones fiscales y fiscomisionales.

La iniciativa busca cubrir plazas disponibles en el sistema escolar de Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía. Los seleccionados ingresarán con contratos ocasionales y nombramientos provisionales.

Requisitos para inscribirse en Educa Empleo

El programa Educa Empleo está destinado a docentes comprometidos con la calidad educativa. Las vacantes surgen por renuncias, desistimientos o fallecimientos dentro del sistema educativo.

Los postulantes deben contar con un título de tercer nivel registrado en la Senescyt. Además, no deben mantener vínculos laborales previos con el Ministerio de Educación.

Para vacantes de inglés, se solicita un certificado B2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCRE). En el caso de instituciones interculturales bilingües, poseer certificado de dominio de lengua ancestral o dialecto (Cesli).

Los aspirantes tampoco deben tener prohibiciones señaladas en la normativa del servicio público. El cumplimiento de requisitos es obligatorio para completar el registro en el sistema.

Pasos de inscripción en línea

El proceso de inscripción al programa Educa Empleo 2025 se realiza únicamente en línea, ingresando a la página: https://academico.educarecuador.gob.ec/educaempleo/#/login.

Seguidamente, los docentes deben crear un usuario y contraseña en la plataforma digital.

Posteriormente, deben completar la hoja de vida, adjuntar experiencia docente, mecanizado del IESS y certificados laborales en formato PDF. El registro culmina aceptando las condiciones.

La selección de aspirantes en Educa Empleo se realiza con un puntaje máximo de 85 puntos. La formación personal aporta hasta 20 puntos y la experiencia 10.

El sistema solo considerará especialidades que correspondan al título académico del postulante. Los educadores pueden postular hasta a cinco ofertas laborales, ordenadas por prioridad.

Bonificaciones adicionales en la calificación

Los candidatos pueden acceder a 55 puntos adicionales por factores como calidad del perfil, experiencia en instituciones fiscomisionales, recién graduados, discapacidad o trabajo comunitario.

Por otro lado, las plazas contemplan contratos ocasionales con remuneración mensual de 817 dólares, bajo la figura de nombramiento provisional en las diferentes regiones educativas del Ecuador.

Fechas claves del proceso

Por su parte, el Ministerio de Educación informó que las inscripciones para Educa Empleo estarán abiertas desde el 16 hasta el 18 de septiembre de 2025. Los resultados se publicarán el 1 de octubre.

Los docentes seleccionados recibirán la notificación vía correo electrónico y en la pestaña Resultados de la plataforma. Con ello, se fortalecerá la cobertura escolar.