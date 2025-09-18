COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, le dice “vaga, ociosa” a Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC)

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, reaccionó con dureza a las críticas de Luisa González sobre la entrega de agua, desatando un tenso cruce de acusaciones.
Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, le dice "vaga, ociosa" a Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente...

Un tenso enfrentamiento político ha estallado entre la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, y la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González. La disputa se encendió en la red social X, después de que González cuestionara la gestión de Zambrano durante la distribución de agua a comunidades afectadas por problemas de abastecimiento en el cantón Esmeraldas.

La controversia comenzó cuando la excandidata presidencial compartió un video en el que ciudadanos expresaban su malestar por una supuesta solicitud de firmas para un nuevo movimiento político de Zambrano a cambio de recibir agua. González acompañó el video con un mensaje crítico: “Y pensar que una mujer como Roberta Zambrano es la Vicepresidenta de @CongopeEcuador con el voto de los prefectos de la @RC5Oficial”. Este comentario apuntó directamente a la legitimidad de su cargo en el consorcio de gobiernos provinciales.

La contundente respuesta de Roberta Zambrano

La reacción de la prefecta no se hizo esperar. A través de un video publicado en su cuenta oficial, Roberta Zambrano respondió de manera enérgica y personal a los señalamientos, desestimando por completo las acusaciones y lanzando una dura crítica contra González.

“Persona no grata”: indígenas expulsan simbólicamente a la vicepresidenta María José Pinto

“Mientras usted, vaga, ociosa, se dedica a estar en las redes sociales, yo estoy aquí, trabajando en territorio”, afirmó Zambrano con un tono firme en su video. En las imágenes, se le observa coordinando labores en terreno y dirigiéndose directamente a la cámara para refutar las críticas.

Tensión entre figuras políticas

La prefecta defendió su labor, argumentando que su enfoque es resolver los problemas de la gente directamente en las comunidades, en contraste con lo que describió como una política de escritorio.

Zambrano continuó su mensaje contrastando su trabajo diario con la actividad política de la líder de la Revolución Ciudadana. “Esa es la gran diferencia entre usted y yo. Usted se dedica al chisme, al odio, a la politiquería barata; yo me dedico a trabajar”, sentenció la autoridad esmeraldeña, marcando una clara línea entre su gestión y la fiscalización de su opositora.

El conflicto evidencia las profundas fracturas políticas y las distintas formas de abordar la función pública en el país, llevando el debate desde la gestión local hasta la arena política nacional. Hasta el momento, Luisa González, aunque se ha mostrado activa en sus redes sociales, no responde al mensaje enviado por Roberta Zambrano.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Embajada de Estados Unidos recuerda a migrantes el uso correcto de la visa en partidos preparatorios rumbo al Mundial 2026

Confirman sanciones para Emelec: Partidos sin público, casi $25 mil de multas y más

Reformas al Cootad que se analiza en la Asamblea Nacional podría limitar los conciertos para priorizar obras

Joao Rojas brilla con gol en victoria de ADT Tarma ante UTC Cajamarca

Un modelo de IA predice el riesgo de enfermedades con décadas de antelación

ÚLTIMAS NOTICIAS

Embajada de Estados Unidos recuerda a migrantes el uso correcto de la visa en partidos preparatorios rumbo al Mundial 2026

Confirman sanciones para Emelec: Partidos sin público, casi $25 mil de multas y más

Reformas al Cootad que se analiza en la Asamblea Nacional podría limitar los conciertos para priorizar obras

Joao Rojas brilla con gol en victoria de ADT Tarma ante UTC Cajamarca

Un modelo de IA predice el riesgo de enfermedades con décadas de antelación

