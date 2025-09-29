Registro Civil de Ecuador emite más de 31.000 pasaportes sin turno en cinco días

El Registro Civil de Ecuador finalizó una campaña de emisión de 31.061 pasaportes sin turno, atendiendo a ciudadanos en 27 agencias de 23 provincias del país entre el 22 y 26 de septiembre de 2025, en ciudades como Quito y Guayaquil, para facilitar el acceso a documentos de viaje de manera rápida y eficiente, según informó la institución.

La campaña de emisión de pasaportes sin turno, desarrollada por el Registro Civil de Ecuador, permitió a miles de ciudadanos obtener su documento de viaje en un tiempo récord. En total, se emitieron 31.061 pasaportes, de los cuales 18.418 se gestionaron en las agencias de Quito y Guayaquil, las ciudades con mayor demanda y gestionadas por el Registro Civil. Los usuarios solo necesitaron presentar sus documentos habilitantes para acceder al servicio.

Marlon Ayala, usuario de la agencia de Babahoyo, destacó la rapidez del proceso: “Pude hacer las cosas muy fáciles; en pocos minutos obtuve mi pasaporte”. En la Amazonía, Stefania Valverde, de la agencia Tena, señaló que acudió por información, pero recibió su pasaporte de inmediato. Similarmente, en Quito, Santiago Revelo obtuvo su documento en aproximadamente 15 minutos, según su testimonio y gracias a la agilidad del Registro Civil.

En Guayaquil, en la agencia del Gobierno Zonal, Elena Torres destacó la facilidad del trámite, completado en menos de 40 minutos tras enterarse de la campaña por redes sociales. La jornada abarcó 23 provincias, incluyendo Azuay, Manabí, y Los Ríos, con 27 agencias operativas a nivel nacional.

Eficiencia en la atención ciudadana

El Registro Civil implementó un sistema optimizado para reducir tiempos de espera, garantizando entregas rápidas. La institución, creada en 1900 y modernizada en 2011 con la digitalización de servicios, gestiona anualmente millones de trámites de identidad y estado civil. En 2024, según datos oficiales, se emitieron 1,2 millones de cédulas y 250.000 pasaportes bajo el sistema regular, lo que resalta la magnitud de esta campaña excepcional.

Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, subrayó que la iniciativa busca acercar servicios a la ciudadanía. “Esta jornada demuestra que gobernar con decisión genera resultados inmediatos”, afirmó Rivadeneira. Las agencias operaron con personal capacitado y sistemas tecnológicos que permitieron procesar solicitudes sin complicaciones.

Contexto de la campaña

La emisión de pasaportes es crucial en Ecuador, un país con 18 millones de habitantes y una diáspora significativa, especialmente en Estados Unidos y Europa. En 2023, el Registro Civil reportó un aumento del 15% en solicitudes de pasaportes, impulsado por viajes laborales y turísticos tras la recuperación postpandemia. La campaña sin turno buscó atender la demanda acumulada, especialmente en provincias con menor acceso a servicios digitales.

El proceso requería que los usuarios presentaran su cédula de identidad y, en caso de renovación, el pasaporte anterior en las oficinas del Registro Civil. Las agencias en ciudades como Cuenca, Portoviejo, y Loja también reportaron alta afluencia, con tiempos de espera promedio de 20 a 40 minutos. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Registro Civil con la modernización, incluyendo proyectos como la cédula electrónica, lanzada en 2022.

La campaña, promovida en redes sociales y medios locales, facilitó el acceso a información previa, aunque no se especificaron costos asociados al trámite, que en 2024 oscilaban entre 30 y 50 dólares según el tipo de pasaporte. El éxito de la jornada, según usuarios, radica en la eliminación de citas previas, un obstáculo común en zonas rurales gestionado por el Registro Civil.