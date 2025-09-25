Registro Civil de Portoviejo emite pasaportes sin agendamiento hasta el 26 de septiembre

El Registro Civil de Portoviejo, Ecuador, emite pasaportes sin necesidad de agendamiento desde el lunes 22 de septiembre de 2025 hasta el viernes 26 de septiembre de 2025, según informó Tito Álvarez, coordinador zonal 4 de la entidad. Esta medida responde a intermitencias recientes en el sistema de pagos y agendamiento, con el fin de compensar demoras y facilitar el acceso a documentos de viaje para ciudadanos ecuatorianos.

Jornada especial de emisión de pasaportes

La jornada nacional de emisión de pasaportes sin turno previo se implementa en 27 agencias distribuidas en 23 provincias del Ecuador, incluyendo Portoviejo, Manta y Chone en la provincia de Manabí. Esta iniciativa, coordinada por la Dirección Nacional de Registro Civil e Identificación, permite a los usuarios acudir directamente a las oficinas con los documentos requeridos para trámites por primera vez, renovación por caducidad, pérdida o daño.

El horario de atención establecido es de 08:00 a 17:00, de lunes a viernes, durante toda la semana. Los pagos por el servicio se realizan en bancos afiliados como Banco del Pacífico, ServiPagos o PagoÁgil, o directamente en las ventanillas de las agencias participantes. Esta atención exclusiva para pasaportes busca descongestionar el sistema virtual de citas, saturado en las últimas semanas.

En la Zona 4, que abarca Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, el servicio se extiende a las agencias de Manta y Chone, además de la oficina principal en Santo Domingo. Los ciudadanos con turnos agendados para fechas posteriores al 26 de septiembre también pueden adelantar su trámite si cumplen con los requisitos.

Requisitos para el trámite de pasaporte

Para la emisión por primera vez o renovación, los mayores de 18 años deben presentar cédula de identidad vigente, certificado de votación y pago realizado. En casos de pérdida o daño, se requiere denuncia policial y fotos recientes. El pasaporte ordinario electrónico, emitido por esta entidad, permite la identificación y movilidad internacional de ecuatorianos, registrando movimientos migratorios.

Esta jornada forma parte de esfuerzos institucionales para mejorar la accesibilidad a servicios de identificación y viaje en Ecuador. El Registro Civil enfatiza que otros trámites, como la emisión o renovación de cédulas, mantienen el esquema de agendamiento en la plataforma virtual www.registrocivil.gob.ec.

Usuarios de la región han reportado beneficios en la agilidad de procesos. Hace dos semanas, intermitencias en los aplicativos de pago afectaron trámites de cédulas y pasaportes en Portoviejo, lo que motivó refuerzos técnicos para optimizar el sistema.

Medidas para compensar inconvenientes previos

El coordinador zonal 4, Tito Álvarez, explicó que técnicos en la planta central realizaron actualizaciones para resolver estas fallas y agilizar operaciones. Como compensación, se organizaron atenciones especiales el pasado fin de semana, del 08:00 a 19:00, enfocadas en cédulas para usuarios con turnos pendientes o solicitudes iniciales.

Estas acciones responden a la demanda creciente de documentos de viaje en Ecuador, impulsada por necesidades migratorias y laborales. La jornada actual prioriza pasaportes para evitar acumulaciones, mientras se mantiene la normalidad en otros servicios.

En Santo Domingo, la atención se limita a la agencia principal en la ciudad, cubriendo la provincia de manera focalizada. Pagos en ventanillas durante estas jornadas eliminan barreras adicionales para los solicitantes.

Testimonio de un usuario beneficiado

Antonio Gilces, residente en Bahía de Caráquez, acudió a la oficina de Portoviejo para tramitar su pasaporte por primera vez. “Estas jornadas especiales agilizan los trámites que uno desea realizar con el pasaporte. Tenía tiempo intentando acceder a un turno, pero hoy aprovecho la oportunidad y regreso con mi documento de viaje”, comentó Gilces tras completar el proceso.

Este testimonio refleja el impacto directo en la ciudadanía manabita, que representa una porción significativa de los miles de trámites procesados anualmente en la región. La entidad espera atender a un volumen similar durante los días restantes de la jornada.

El Registro Civil invita a los interesados a verificar requisitos actualizados en su sitio web oficial para evitar contratiempos. Esta iniciativa nacional fortalece el acceso equitativo a servicios públicos en Ecuador, alineada con políticas de modernización administrativa.

