COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

Rafael Correa tilda de “cobarde y sin escrúpulos” a Daniel Noboa por pregunta de la consulta popular

El presidente Daniel Noboa anunció el 9 de septiembre de 2025 que envió a la Corte Constitucional (CC) un nuevo paquete de siete preguntas para la consulta popular.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Rafael Correa tilda de “cobarde y sin escrúpulos” a Daniel Noboa por pregunta de la consulta popular.
El expresidente Rafael Correa y el actual mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.
Rafael Correa tilda de “cobarde y sin escrúpulos” a Daniel Noboa por pregunta de la consulta popular.
El expresidente Rafael Correa y el actual mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El expresidente Rafael Correa calificó al actual mandatario Daniel Noboa como un hombre “cobarde y sin escrúpulos”. Lo hizo tras conocerse una de las preguntas planteadas para la próxima consulta popular.

Según Correa, la propuesta busca bloquear su participación en las campañas electorales del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

La polémica gira en torno a la pregunta incluida en el grupo que corresponde al plebiscito. El texto dice: “¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?”.

Consulta popular de Daniel Noboa apunta a reformar la ley electoral

De aprobarse el , se modificaría el Código de la Democracia. Esto impediría que Rafael Correa aparezca en spots, afiches o fotos junto a candidatos de la RC. Actualmente, la ley electoral no contempla dicha restricción.

El expresidente fue sentenciado a ocho años de prisión y suspensión de sus derechos políticos por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. La condena no se ha ejecutado porque permanece fuera del país, lo que ha generado un debate político de alto impacto.

Rafael Correa acusa a Noboa en redes sociales

La mañana del 10 de septiembre de 2025, Rafael Correa publicó en su cuenta de X: “Jóvenes: el ‘arrecho’ Noboa en realidad es cobarde y sin escrúpulos. Es lo usual: se presume de lo que se carece. Recuerden cómo también eliminó a Jan Topic. Con Topic en la papeleta, Noboa no llegaba ni a segunda vuelta. ¿Un sujeto así te representa?”.

El exmandatario también recordó el caso de Jan Topic, quien fue descalificado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para las elecciones presidenciales. El TCE argumentó que mantenía contratos con el Estado. Sin embargo, Topic denunció que se trató de una maniobra impulsada desde el Gobierno.

Noboa prepara paquete de siete preguntas para la Corte Constitucional

El presidente Daniel Noboa anunció el 9 de septiembre de 2025 que envió a la Corte Constitucional (CC) un nuevo paquete de siete preguntas para la consulta popular. Algunas son reformuladas y otras completamente nuevas.

Consulta popular Ecuador: 4 preguntas aprobadas y 7 a la espera del visto bueno de la Corte Constitucional

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos detenidos por violento asalto a conductor de plataforma en Quito

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos detenidos por violento asalto a conductor de plataforma en Quito

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos detenidos por violento asalto a conductor de plataforma en Quito

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO