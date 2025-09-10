Rafael Correa tilda de “cobarde y sin escrúpulos” a Daniel Noboa por pregunta de la consulta popular.

El expresidente Rafael Correa calificó al actual mandatario Daniel Noboa como un hombre “cobarde y sin escrúpulos”. Lo hizo tras conocerse una de las preguntas planteadas para la próxima consulta popular.

Según Correa, la propuesta busca bloquear su participación en las campañas electorales del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

La polémica gira en torno a la pregunta incluida en el grupo que corresponde al plebiscito. El texto dice: “¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?”.

Consulta popular de Daniel Noboa apunta a reformar la ley electoral

De aprobarse el Sí, se modificaría el Código de la Democracia. Esto impediría que Rafael Correa aparezca en spots, afiches o fotos junto a candidatos de la RC. Actualmente, la ley electoral no contempla dicha restricción.

El expresidente fue sentenciado a ocho años de prisión y suspensión de sus derechos políticos por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. La condena no se ha ejecutado porque permanece fuera del país, lo que ha generado un debate político de alto impacto.

Rafael Correa acusa a Noboa en redes sociales

La mañana del 10 de septiembre de 2025, Rafael Correa publicó en su cuenta de X: “Jóvenes: el ‘arrecho’ Noboa en realidad es cobarde y sin escrúpulos. Es lo usual: se presume de lo que se carece. Recuerden cómo también eliminó a Jan Topic. Con Topic en la papeleta, Noboa no llegaba ni a segunda vuelta. ¿Un sujeto así te representa?”.

El exmandatario también recordó el caso de Jan Topic, quien fue descalificado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para las elecciones presidenciales. El TCE argumentó que mantenía contratos con el Estado. Sin embargo, Topic denunció que se trató de una maniobra impulsada desde el Gobierno.

Jóvenes:

El «arrecho» Noboa en realidad es cobarde y sin escrúpulos. Es lo usual: se presume de lo que se carece.

Recuerden cómo también eliminó a Jan Topic. Con Topic en la papeleta, Noboa no llegaba ni a segunda vuelta.

¿Un sujeto así te representa?

Pronto…😉… https://t.co/ctCZ4bpkd7 — Rafael Correa (@MashiRafael) September 10, 2025

Noboa prepara paquete de siete preguntas para la Corte Constitucional

El presidente Daniel Noboa anunció el 9 de septiembre de 2025 que envió a la Corte Constitucional (CC) un nuevo paquete de siete preguntas para la consulta popular. Algunas son reformuladas y otras completamente nuevas.