Rafael Correa rechaza grabación que lo vincula con el asesinato de Fernando Villavicencio.

El expresidente Rafael Correa reaccionó con dureza tras la divulgación de una grabación del FBI, en la que un sicario lo menciona por su presunta implicación en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La prueba salió a la luz durante la audiencia de formulación de cargos contra los presuntos autores intelectuales del crimen político que conmocionó a Ecuador en 2023.

En la diligencia, la fiscal Ana Hidalgo presentó una grabación donde se escucha a uno de los sicarios afirmar que “el trabajo era para el señor de arriba”. Ante la repregunta, el detenido mencionó directamente a Correa como ese “señor”.

Rafael Correa responde y critica a la Fiscalía

“Continúa el show, las telenovelas y la estupidez”, respondió Correa en su cuenta de X, arremetiendo contra la fiscal Hidalgo. El exmandatario aseguró que la funcionaria “se ha prestado para todo, dentro de la podredumbre que es la Fiscalía”. Añadió que pronto tendrá que responder “ante la verdadera justicia”.

Las declaraciones generaron polémica en medio del proceso judicial que investiga a quienes habrían participado en la planificación del atentado contra Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. El correísmo insiste en que las pruebas presentadas carecen de sustento.

La versión de Daniel Salcedo y la vinculación con Serrano

La Fiscalía presentó además el testimonio anticipado de Daniel Salcedo, quien aseguró que el exministro del Interior, José Serrano, era “el brazo armado” de Correa. El expresidente reaccionó con ironía y afirmó: “Sería apenas un bracito”.

En la audiencia, la jueza dictó prisión preventiva para el exasambleísta Ronny Aleaga y para Salcedo. Mientras tanto, Serrano y Xavier Jordán deberán presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.

Críticas de Correa al sistema judicial ecuatoriano

Rafael Correa calificó de inauditas las acusaciones del caso. “Independientemente de afectos o desafectos, hacer toda esta payasada en función de las declaraciones de un delincuente confeso como Daniel Salcedo es algo inaudito. Por eso la Fiscalía y el sistema de justicia de Ecuador están considerados como los peores del mundo”, declaró.

Finalmente, Correa concluyó que “esto demuestra el nivel de la Fiscalía de Ecuador: se basan en un bulo ya desmentido”, defendiendo su inocencia y desestimando las pruebas presentadas. (07)