Presidente Daniel Noboa confirma referéndum sobre bases militares extranjeras y señala a Manta como punto estratégico

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que el 30 de noviembre del 2025 se realizará el referéndum que definirá la posible instalación de bases militares extranjeras en Ecuador.

El mandatario explicó que Manta y otros puntos estratégicos del país podrían servir como sedes en caso de obtener el respaldo ciudadano en la consulta.

Daniel Noboa: Manta como punto estratégico

En entrevista con el canal Univisión, Daniel Noboa aseguró: “Tenemos un referéndum el 30 de noviembre y esperamos, los números dicen que estamos muy bien posicionados, es muy probable que gane la pregunta de bases internacionales”.

Seguidamente añadió: “Manta y otros puntos estratégicos pueden servir para bases internacionales, que puedan controlar y monitorear cualquier actividad criminal en la zona”. Con estas palabras remarcó que el Gobierno Nacional considera clave reforzar la seguridad interna mediante alianzas internacionales.

Estados Unidos no descarta volver a instalar una base militar

Las declaraciones del presidente de Ecuador surgieron después de la reunión en Quito con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se pronunció en el Palacio de Carondelet.

Rubio afirmó: “Ecuador es un país soberano; si nos invitan, lo vamos a considerar. Incluso aquí teníamos base militar anteriormente; nos pidieron que nos fuéramos en los años de (Rafael) Correa y nos fuimos. Si nos invitan a regresar, es un punto muy estratégico, lo vamos a estudiar, si es que tiene sentido, si es que los ayuda con lo que están enfrentado con la minería ilegal, el narcoterrorismo, la pesca ilegal, que es una cosa seria. Si los ayuda, vamos a considerarlo. Es una decisión del Departamento de Defensa y el presidente (Donald Trump). Lo vamos a considerar porque viene de parte de un aliado y un amigo, y es un punto estratégico”.

El representante estadounidense explicó que Washington mantiene disposición para analizar un eventual retorno militar. Sin embargo, reiteró que la decisión final corresponde a su Gobierno y a la estrategia conjunta contra amenazas internacionales.

¿Qué plantea la pregunta del referéndum sobre bases militares extranjeras?

El 7 de agosto del 2025, la Corte Constitucional (CC) dio un dictamen favorable a la reforma parcial de la Constitución, específicamente al artículo 5. La propuesta elimina la prohibición de instalar bases militares extranjeras en Ecuador, lo que abrió la puerta al referéndum de noviembre.

La pregunta plantea: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”.

El anexo establece: Sustitúyase el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente: “Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz”. Con este cambio, el país modificaría su carta política para permitir presencia militar extranjera en casos autorizados.

El CNE convocará al referéndum del 30 de noviembre

Tras el dictamen de la CC, el trámite pasó al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene la responsabilidad de convocar oficialmente al referéndum del 30 de noviembre. Allí la ciudadanía decidirá sobre la permanencia de bases militares extranjeras en Ecuador.