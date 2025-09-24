El presidente Daniel Noboa Azin, junto a la ministra de Gobierno Zaida Rovira, mantuvo en Latacunga un encuentro con pescadores de Posorja, Esmeraldas y Santa Elena, quienes rechazaron sumarse al paro convocado por otros sectores y apostaron por el diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien a su industria.

Acuerdos con el sector pesquero

Durante la reunión, los delegados del gremio expusieron sus solicitudes relacionadas con mejores condiciones para la comercialización, incentivos a la producción y seguridad en las zonas de faena. El presidente Noboa resaltó la importancia de la pesca en la economía y afirmó que su administración busca mecanismos para impulsar el desarrollo del sector.

Los pescadores reconocieron la apertura del Ejecutivo. Explicaron que no se alinearán con movilizaciones que afecten el normal desarrollo de actividades productivas. La decisión fue clara: apostar por el diálogo directo con las autoridades y trabajar en conjunto por soluciones sostenibles.

En este espacio, el Gobierno recogió propuestas vinculadas al acceso a créditos, reducción de trámites y programas de apoyo técnico. Los asistentes coincidieron en que el fortalecimiento de la cadena pesquera aporta a la estabilidad económica de las comunidades costeras.

Diálogo como mecanismo de solución

El jefe de Estado enfatizó que el Ecuador necesita unidad y producción. Señaló que las protestas generan pérdidas económicas y no benefician al sector pesquero. Frente a eso, destacó que los acuerdos productivos generan empleo y garantizan abastecimiento interno.

La ministra Rovira agregó que el acercamiento con los gremios pesqueros refleja la política del Ejecutivo de abrir canales de participación. Subrayó que este proceso busca prevenir conflictos y atender las demandas de manera técnica y coordinada.

Los representantes de las comunidades coincidieron en que el diálogo abre oportunidades y fortalece la confianza. Aseguraron que rechazan los bloqueos y las medidas de presión que afectan el bienestar de las familias.

Un cambio distinto

La convocatoria al paro nacional de algunos sectores sociales generó expectativa en varias provincias. Sin embargo, grupos productivos como los pescadores prefirieron un camino distinto. Latacunga se convirtió en escenario de un encuentro que mostró otra cara de la participación ciudadana.

El Ejecutivo ratificó que no permitirá retrocesos y que la prioridad es mantener la estabilidad. Resaltó que el respaldo de los gremios pesqueros fortalece la visión de un país que trabaja unido.

Con este paso, el Gobierno Nacional proyecta un plan de cooperación con las organizaciones pesqueras para los próximos meses. La meta es integrar a más sectores al esquema de acuerdos productivos, reforzando la producción nacional y la seguridad alimentaria.