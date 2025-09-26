Paro nacional en Ecuador: conozca las carreteras bloqueadas este 26 de septiembre

El paro nacional en Ecuador, convocado por la Conaie, cumple su quinto día este viernes 26 de septiembre con nueve vías cerradas en Carchi, Imbabura y Pichincha, según datos del ECU 911, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y con demandas adicionales contra el Gobierno de Daniel Noboa.

Cierres en el norte del país

El reporte oficial señala que en Carchi permanecen bloqueadas las vías Mira-Estación Carchi y Piquichu-Tumbaco, donde manifestantes colocaron palos, piedras y camiones. La provincia fronteriza se sumó a las protestas este viernes.

En Imbabura, los cierres afectan tramos del eje vial E35, incluyendo las rutas Otavalo-Cotacachi, Otavalo-Cayambe, y la vía rural Otavalo-Quiroga. También se registra bloqueo en la ruta Ibarra-Zuleta-Cayambe, en sectores como La Esperanza y el Puente de Rumipamba.

Por su parte, en Pichincha continúan cerradas las vías en los sectores de Cusubamba y Tabacundo, a la altura de Cangahua y la ruta Tabacundo-Cajas, respectivamente.

Nuevos cierres en otras provincias

Integrantes de la UNE bloquearon con llantas en llamas la vía Jipijapa-Paján-La Cadena, a la altura de Pedro Pablo Gómez, en Manabí. El paso quedó habilitado poco después, de acuerdo con el ECU 911.

En Zamora Chinchipe, manifestantes cerraron la vía El Pangui-Tundayme, en el ingreso a la parroquia del mismo nombre, dificultando la movilidad hacia zonas mineras.

Aunque el paro mantiene cierres en varios puntos del país, las autoridades habilitaron la carretera Cuenca-Loja durante la mañana de este viernes, tras haber sido bloqueada el jueves en el sector Zhiña.

Detenciones y denuncias

El Gobierno informó que en los primeros cuatro días de manifestaciones se registraron cerca de 60 detenidos, de los cuales 17 enfrentan investigaciones por presunto terrorismo.

La Conaie y la Fundación Inredh denunciaron que las autoridades trasladaron a 12 indígenas kichwas detenidos en Otavalo a cárceles de Esmeraldas y Portoviejo, lo que generó reclamos de organizaciones de derechos humanos.

El paro mantiene protestas focalizadas en ciudades como Ibarra y Cuenca, y distintos sectores sociales prevén continuar las movilizaciones mientras no se atiendan sus demandas.