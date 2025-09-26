Paro nacional en Ecuador: más de 95 detenidos y prisión preventiva para 12 acusados de terrorismo

Las protestas del paro nacional en Ecuador continúan con fuerza y ya dejan cerca de un centenar de detenidos, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, este viernes 26 de septiembre. El Gobierno de Daniel Noboa asegura que mantiene el control en medio de disturbios y enfrentamientos registrados en varias provincias del país.

“Hasta ayer teníamos 85. Hoy estamos llegando hacia las 95, 96 personas. Obviamente, las diligencias están siendo presentadas ante el fiscal y juez para ver qué determinan, sin embargo, esto podría aumentar en los siguientes días, si pretenden actuar con daños a la propiedad”, dijo Reimberg.

Paro nacional en Ecuador: Prisión preventiva y acusaciones de terrorismo

Como consecuencia de las manifestaciones del paro nacional en Ecuador, la justicia dictó prisión preventiva para 12 de los 13 procesados por terrorismo. Las autoridades investigan su presunta participación en los ataques violentos contra un destacamento policial en Otavalo, provincia de Imbabura.

Entre los detenidos figuran dos ciudadanos venezolanos que, según la Policía, tendrían relación con el grupo criminal transnacional Tren de Aragua, al que el Gobierno cataloga como terrorista.

Gobierno denuncia actos vandálicos en protestas

El 23 de septiembre, la Policía Nacional capturó a cuatro venezolanos en Riobamba. Robaron un camión con 50 cilindros de gas y secuestraron a su conductor. De acuerdo con las investigaciones, estos cilindros serían utilizados en atentados explosivos en medio de las manifestaciones.

Mientras tanto, la Conaie denuncia represión contra sus bases. Sin embargo, Reimberg aclaró que el Gobierno actúa únicamente cuando existen intentos de daños a propiedades y destacó que las fuerzas de seguridad no permitirán cierres de vías.

Comunidades presionadas y protestas en más provincias

El ministro informó que ciertos líderes indígenas presuntamente amenazan a comunidades con sanciones si no participan en las protestas. Incluso, existirían advertencias de cortar el acceso al agua a quienes no acudan a las movilizaciones.

Las manifestaciones del paro nacional se concentran en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. Además, durante la noche del jueves se reportaron disturbios en Cuenca, provincia del Azuay.

Origen de las protestas: subsidio al diésel eliminado

El paro nacional en Ecuador se desató tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, medida que encendió la protesta indígena y social. Organizaciones advierten que el escenario podría intensificarse en los próximos días. (07)