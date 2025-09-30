Más de 31 mil pasaportes emitidos en semana de atención sin turno en todo el país

Del 22 al 26 de septiembre, el Registro Civil del Ecuador emitió 31.061 pasaportes en 27 agencias de 23 provincias, ofreciendo atención rápida y sin turno para los ciudadanos que acudieron con sus documentos habilitantes.

Atención masiva y sin contratiempos

Durante la jornada, las agencias de Quito y Guayaquil emitieron 18.418 pasaportes, mostrando agilidad en la atención. Los usuarios destacaron la rapidez del proceso y la cercanía del personal, quienes gestionaron los documentos de manera eficiente.

En Babahoyo, Marlon Ayala señaló que su experiencia fue positiva: “Pude hacer las cosas muy fáciles. Recomiendo esta campaña porque es rápida y efectiva”. De manera similar, en Tena, Stefania Valverde expresó su satisfacción al recibir su pasaporte inmediatamente y sin turno, resaltando la calidad del servicio.

En la agencia matriz de Quito, Santiago Revelo aseguró que obtuvo su documento en 15 minutos, demostrando la efectividad de la estrategia implementada por el Registro Civil en toda la nación.

Réplica del servicio en provincias

La experiencia positiva también se replicó en Guayaquil, donde Elena Torres indicó que, gracias a la información difundida en redes sociales, logró obtener su pasaporte en menos de 40 minutos. Estas jornadas masivas permitieron atender a miles de ciudadanos con eficiencia y seguridad.

El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, destacó la importancia de la semana de atención sin turno: “Esto demuestra que cuando se gobierna con decisión y cercanía, los resultados se sienten en la vida diaria de la gente”.

Rivadeneira subrayó que la iniciativa fue posible gracias al liderazgo del presidente Daniel Noboa, y reafirmó el compromiso de continuar ofreciendo servicios ágiles, cercanos y eficientes a la ciudadanía.

Impacto y compromiso ciudadano

El Registro Civil ratifica su compromiso con la población, ofreciendo servicios que facilitan la obtención de documentos de viaje sin complicaciones. Estas acciones buscan mejorar la atención ciudadana y reforzar la confianza en las instituciones estatales.

Con la emisión de 31.061 pasaportes en cinco días, se marca un precedente en la historia de la atención pública en Ecuador, demostrando que la organización y la tecnología permiten agilizar procesos tradicionales de manera efectiva.

Los ciudadanos valoran la claridad del proceso, la rapidez de entrega y la reducción de trámites burocráticos, consolidando la percepción de un servicio cercano y accesible.