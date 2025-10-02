COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Ley de Fortalecimiento Crediticio entra en vigor en Ecuador

Cuenta con tres artículos, dos disposiciones reformatorias y dos disposiciones transitorias que buscan modernizar el sistema financiero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.
Ley de Fortalecimiento Crediticio entra en vigor en Ecuador.
La Ley de Fortalecimiento Crediticio reforma algunos artículos de la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y de la Ley de Seguridad Social. Foto: API.
Ley de Fortalecimiento Crediticio entra en vigor en Ecuador.
La Ley de Fortalecimiento Crediticio reforma algunos artículos de la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y de la Ley de Seguridad Social. Foto: API.

La Ley de Fortalecimiento Crediticio ya está publicada en el quinto suplemento del Registro Oficial. La normativa busca mejorar la gestión financiera y previsional del Biess. Además, garantiza la transparencia y la protección de derechos de los afiliados.

La ley fue aprobada en segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 26 de septiembre, con 77 votos. Cuenta con tres artículos, dos disposiciones reformatorias y dos disposiciones transitorias que buscan modernizar el sistema financiero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Carlos Dávila: La Ley de Fortalecimiento Crediticio permitirá redirigir $200 millones a créditos quirografarios e hipotecarios

Ley de Fortalecimiento Crediticio: reformas al Biess y a la Ley de Seguridad Social

La Ley de Fortalecimiento Crediticio reforma algunos artículos de la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y de la Ley de Seguridad Social. Lo hace con el fin de gestionar el sistema previsional y financiero del banco. La ley regula el retorno de los fondos complementarios previsionales cerrados a sus partícipes. También regula la gestión técnica de fideicomisos, asegurando transparencia y sostenibilidad financiera.

Asimismo, la propuesta introduce cambios en la Ley de Seguridad Social. Esto es para modificar la designación y remoción de autoridades del IESS. Incluye al director general, subdirector general, miembros de la Comisión Nacional de Apelaciones, director actuarial y auditor interno.

“Las designaciones que corresponden a la atribución del Consejo Directivo no se considerarán terminadas con la finalización del periodo del presidente de la República, sin perjuicio del periodo por el cual han sido designados, el director general, subdirector general y demás directores indicados podrán ser removidos, en cualquier momento, por disposición del Consejo Directivo”, dice la Ley de Fortalecimiento Crediticio.

Además, la ley establece que el director general sea un funcionario de libre nombramiento y remoción. Será designado directamente por el Consejo Directivo del IESS, lo que busca garantizar autonomía institucional y eficiencia administrativa.

Operaciones financieras y cuestionamientos

Uno de los puntos que ha generado cuestionamientos de la oposición se relaciona con las reformas a la Ley del Biess. Estas facultan al banco a realizar operaciones de reporto y gestionar o aceptar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras. Para instrumentar estas operaciones, el banco podrá utilizar o pignorar parte del portafolio de inversiones que administra.

“Previo a la realización de las operaciones establecidas en este numeral deberá realizarse un análisis técnico de riesgo del tipo de activo que se compra o vende, de la contraparte y una planificación de liquidez del banco”, dispone la Ley de Fortalecimiento Crediticio. Estas reformas permiten al Biess realizar operaciones de venta de cartera vencida. Estas pueden ser hipotecaria, prendaria o quirografaria, cumpliendo siempre con la normativa vigente.

