“La paz es el único camino realmente”: Asambleísta Esteban Torres llama al diálogo en medio de las tensiones por el paro nacional

En una entrevista en Manavisión Plus, el asambleísta nacional por ADN, Esteban Torres, defendió la legitimidad de haber eliminado el subsidio al diésel, una medida que, según el legislador, lleva 51 años “causando daño al país”. Esta decisión del Gobierno ecuatoriano ha desencadenado molestias y reclamos en la ciudadanía; desencadenando un paro nacional. En este sentido, Torres llamó al diálogo para resolver las tensiones políticas entre las partes involucradas.

Por otro lado, el legislador abordó los desafíos en la Asamblea Nacional, desde la inconstitucionalidad de leyes recientes hasta reformas clave en curso. En un contexto de polarización, Torres apuesta por la paz y soluciones prácticas para evitar el caos.

El diálogo como salida al paro

Torres enfatizó que el diálogo es la única vía para superar la paralización que afecta principalmente a Imbabura. “La paz es el único camino realmente, en estos momentos es la salida a cualquier discrepancia”, afirmó en Manavisión Plus. Sin embargo, rechazó que el diálogo deba centrarse en revertir la eliminación del subsidio al diésel.

El asambleísta destacó que la medida busca corregir un problema histórico. “El gobierno ha tomado una decisión legítima, histórica, de terminar con un daño que ya tiene 51 años”, señaló. Según Torres, los subsidios han beneficiado al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, con una reducción del 28% en el consumo de diésel en Imbabura y un 20% en provincias fronterizas.

Por otra parte, criticó las acciones violentas en las protestas. “No me veo ni a mí ni a usted armando bazucas hechas en casa o bombas molotov”, expresó, refiriéndose a los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública en Imbabura. Torres sugirió que la minería ilegal podría estar financiando estas acciones, aunque instó a mantener la calma en otras provincias como Pichincha y Cotopaxi.

Reacciones políticas y juicios políticos

La CONAIE, liderada por Marlon Vargas, propuso juicios políticos contra los ministros de Defensa y Interior, una iniciativa que Torres cuestionó por su falta de respaldo. “¿Cómo puede alguien que no tiene representación en la Asamblea Nacional pretender imponer medidas?”, cuestionó. Según Torres, el dirigente indígena carece de legitimidad democrática, ya que su movimiento obtuvo menos del 3% en las últimas elecciones.

Asimismo, minimizó el apoyo de Revolución Ciudadana a los manifestantes. “Ese llamado es más político que real, ellos han perdido su visión de ser poder presidencial”, afirmó. Aunque Luisa González expresó respaldo a los protestantes, él duda que la organización se involucre de lleno, dado que el 85% de los ecuatorianos rechaza el paro, según encuestas.

Por ello, el asambleísta insiste en un diálogo no condicionado. “El gobierno está abierto a programas sociales que compensen a los necesitados, no a quienes malusaban los recursos”, señaló destacando los bonos de compensación como una alternativa viable.

Desafíos legislativos y autocrítica

En la Asamblea Nacional, Torres abordó la reciente declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Solidaridad Nacional y Integridad Pública por parte de la Corte Constitucional. “La Corte toma decisiones más políticas que jurídicas en ciertos casos”, afirmó, criticando la falta de claridad en el concepto de unidad de materia. Según él, la Corte pudo haber devuelto los proyectos para correcciones en lugar de anularlos completamente.

Además, respondió a las críticas sobre el trabajo legislativo de ADN. “No, ninguna autocrítica, creemos que no hubo omisiones en nuestro trabajo”, aseguró en la entrevista. Actualmente, la Comisión de Justicia, donde participa el asambleísta, trabaja en reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Función Judicial. Estas incluyen la introducción de jurados en ciertos casos, controles permanentes a jueces y una ley de extradición.

Por último, el legislador expresó su disposición a participar en una posible asamblea constituyente si el 16 de noviembre gana el sí en la consulta popular. “Estaré donde me pongan en el movimiento, no tengo apego a ningún cargo”, afirmó, aunque prefiere concluir su período en la Asamblea Nacional para honrar el mandato ciudadano.

La entrevista completa puede visualizarse en las plataformas digitales de Manavisión Plus.