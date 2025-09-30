La presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, respaldó de manera contundente el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel. En el octavo día de protestas, González instó a la militancia a apoyar a los manifestantes. También reafirmó el compromiso de la organización con la lucha social.

En rueda de prensa este 30 de septiembre de 2025, la líder política dijo con claridad: “La postura de la Revolución Ciudadana, y soy responsable con mis palabras como presidenta de esta organización, es decirle a todos nuestros hermanos que están protestando en las calles, todo el apoyo de la Revolución Ciudadana. Si requieren abogados, aquí estamos. Además, si requieren alimentación, aquí estamos y lo que se requiera estaremos con ustedes en la lucha pacífica del pueblo. Si se requiere que salga la militancia de la Revolución Ciudadana, saldrá”, declaró.

#Ecuador #ParoNacional | Luisa González desafía a Daniel Noboa y respalda el paro nacional convocado por la Conaie en Ecuador. pic.twitter.com/zT1HjN8t3N — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) September 30, 2025

Luisa González: apoyo explícito a las protestas

Luisa González también afirmó que la militancia tiene libertad para unirse a cualquier protesta social. Recalcó la necesidad urgente de un diálogo efectivo con el Gobierno y pidió al Ejecutivo sentarse a conversar con el movimiento indígena. Según confirmó el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, la reunión se programó para las 16:00 del 30 de septiembre.

En su crítica directa, González expresó: “Pedirle al señor Noboa que así como ordena a sus ministros a que se reúnan con líderes de bandas delictivas, en una ‘salita’ bien acomodados, se siente ante el llamado que han hecho las autoridades del COE provincial de Imbabura”.

La Gobernación de Imbabura confirmó su participación en el espacio de diálogo organizado por la Universidad Técnica del Norte (UTN) y la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC).

Liderazgo firme y desafío a Daniel Noboa

Asimismo, la dirigente política defendió su posición frente al presidente Daniel Noboa, dejando claro quién da las directrices en la RC.

“Y también decirle al señor Daniel Noboa, aquí está Luisa González, yo soy la presidenta de esta organización. Quiere perseguir a alguien, no persiga a mis compañeros. Aquí estoy yo para representarlos, para hablar por ellos y para hacerle frente. Quiere venir por alguien, aquí le espero, no le tengo miedo. Usted es el que se esconde, el que no sale, el que no da la cara (…) mientras yo esté al frente de la presidencia de la Revolución Ciudadana, ni tibiezas ni pactos”, sentenció Luisa González.

Obstáculos legales y compromiso político

Por otro lado, la Revolución Ciudadana denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría impedido su registro para hacer campaña por el no en el referéndum y consulta popular de 2025, previsto para el 16 de noviembre.

Luisa González detalló que presentaron toda la documentación necesaria, pero un informe técnico resolvió que no cumplen los requisitos para inscribirse.

La presidenta de RC afirmó: “Hoy hemos presentado un nuevo escrito para decirle al CNE y a la señora Diana Atamiant, que cumplimos con todos los requisitos legales. Y que si ellos dejan afuera de la participación política a la Revolución Ciudadana, decirles que estaremos junto a nuestros hermanos, en las calles. Caminaremos puerta por puerta, diciendo: a Noboa dile no”, precisó.