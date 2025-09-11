La atención médica de los afiliados mueve millones de dólares cada año

Desde 2023, los hospitales y dispensarios del IESS aplican un sistema formal de facturación interna. Con este proceso, cada atención brindada a un afiliado o jubilado queda registrada con su valor en la base de datos institucional, como parte del control financiero y contable.

Esto no significa que los pacientes deban pagar por los servicios, sino que forma parte del control financiero y presupuestario que el IESS aplica para transparentar sus cuentas.

Esto es lo que facturan los hospitales del IESS

Los resultados de este nuevo esquema no tardaron en hacerse visibles. En 2023, la red interna del IESS facturó más de 1.229 millones de dólares. En 2024, la tendencia se mantuvo con una facturación interna de 1.265 millones de dólares, mientras que entre enero y julio de 2025 la cifra ya roza los 774 millones a escala nacional.

El peso de esta facturación se concentra en los grandes hospitales del IESS del país. El Carlos Andrade Marín, de Quito, lidera el ranking con más de 519 millones de dólares facturados entre 2023 y julio de 2025.

Le sigue el Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, con $ 376 millones; y en tercer lugar el hospital Los Ceibos, también de Guayaquil, con $ 266 millones. En el cuarto puesto se ubica el José Carrasco Arteaga, de Cuenca, con 220 millones, y completa el top cinco el hospital Sur de Quito, con 182 millones de dólares.

Dos hospitales de Manabí en el top 10

En Manabí, dos hospitales aparecen entre los diez primeros. El de Manta se ubica en sexto lugar, con más de 123 millones de dólares facturados, mientras que el hospital General de Portoviejo se sitúa en la octava posición, con $ 86 millones, solo por debajo del hospital de Ambato.

Entre enero y julio de este año, el hospital de Manta ha facturado más de 31,8 millones de dólares, mientras que el de Portoviejo, suma más de $ 20,8 millones.

Las cifras reflejan también el tipo de atenciones que concentran mayor gasto. En los hospitales manabitas, los diagnósticos más comunes que se han registrado en la facturación interna corresponden a hipertensión esencial, enfermedad renal crónica, partos por cesárea, dolor abdominal y pélvico, colelitiasis (cálculos biliares), dorsalgia (dolor de espalda), artritis reumatoide y diabetes, entre otras patologías frecuentes que demandan seguimiento y tratamiento continuo.

Facturación total de los hospitales

La facturación interna del IESS en 2023 superó lo que facturaron los prestadores externos. Ese año, los prestadores externos facturaron más de 1.076 millones de dólares a escala nacional, mientras que la red interna facturó un poco más de $ 1.229 millones. Es decir, el valor total reconocido por las atenciones a afiliados y jubilados, sumando la red interna y externa del IESS, superó los 2.305 millones de dólares en 2023.

Un año después, en 2024, los prestadores externos facturaron más de $ 382 millones que, sumado a los 1.265 millones de dólares facturados internamente por el IESS, el monto por la atención médica a los asegurados, supera los 1.647 millones de dólares.

De enero a julio de 2025, la facturación interna del IESS supera los $ 773,8 millones, mientras que la red externa ha facturado más de $ 157,6 millones, entre enero y abril. En total, lo facturado al IESS supera los 931,4 millones de dólares.

(3)