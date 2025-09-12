IESS endurece control en el agendamiento de citas médicas para frenar reventa y acaparamiento.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) detectó prácticas indebidas en el agendamiento de citas médicas, en las que personas acaparan una gran cantidad de atenciones para lucrar con la necesidad de los afiliados y comercializarlas. Estas acciones generan saturación en el sistema y limitan el acceso oportuno a los servicios de salud para los asegurados.

Ante esta problemática, el IESS implementó la Lista Negra desde el 10 de septiembre para identificar y bloquear usuarios que concentran gran número de citas injustificadas. El mecanismo busca garantizar la atención médica equitativa.

Control del agendamiento de citas médicas en el IESS

La Lista Negra del IESS aplica en especialidades como Medicina General y Familiar, Psicología, Pediatría, Odontología, Obstetricia y Ginecología. El objetivo es reducir abusos que afectan la disponibilidad de citas en estas áreas.

Para evitar irregularidades en el agendamiento de citas médicas, la institución fijó límites en WebBot, WhatsApp, Facebook Messenger y Call Center 140. Se establecieron parámetros estrictos para todos los afiliados.

Límites en el sistema de citas médicas del IESS

El nuevo control del IESS en citas médicas incluye: máximo 2 citas por día, 4 en 7 días y 10 en 30 días. Estos valores buscan mayor equilibrio.

Si un usuario excede los límites, el IESS aplica bloqueo temporal de 30 días. En caso de reincidencia, la restricción será definitiva para evitar la concentración irregular de turnos médicos.

El IESS aclaró que el bloqueo recae sobre el dispositivo o canal utilizado para agendar, no sobre el asegurado. De esta manera se respeta el acceso constitucional a la salud pública.

Es así que el sistema de agendamiento de citas médicas del IESS se fortalece con la medida. Además, la institución aplica controles en referencias, derivaciones y seguimiento de ausentismo en citas médicas programadas.

Objetivo de la medida en el servicio de salud del IESS

La Lista Negra del IESS forma parte de varias acciones para garantizar un servicio médico más justo, eficiente y transparente. Se busca mejorar la distribución de turnos.

Con estas acciones, el IESS asegura un acceso equitativo a las citas médicas para todos los afiliados, eliminando prácticas irregulares y optimizando la atención en el sistema público de salud.