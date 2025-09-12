COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Salud

El Seguro Social habilita canales digitales para recibir denuncias y quejas de sus afiliados

Esta iniciativa responde a demandas de mayor transparencia en el Seguro Social, que atiende a más de 4 millones de afiliados en Ecuador.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El Seguro Social habilitó dos canales digitales para que los afiliados presenten denuncias y quejas sobre servicios de salud y atención al usuario.
El Innstituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene más de 4 millones de afiliados en todo el país.
El Seguro Social habilitó dos canales digitales para que los afiliados presenten denuncias y quejas sobre servicios de salud y atención al usuario.
El Innstituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene más de 4 millones de afiliados en todo el país.

José Moreira

Redacción ED.

El Seguro Social habilitó dos canales digitales para que los afiliados presenten denuncias y quejas sobre servicios de salud y atención al usuario. La medida busca agilizar la resolución de irregularidades en el sistema de seguridad social ecuatoriano, donde opera el instituto. Los canales incluyen la página web denuncias.iess.gob.ec y el número de WhatsApp 0962-532-338.

A través de ellos, los usuarios pueden reportar quejas por mal servicio o trato inadecuado del personal. También instalaciones en mal estado, esperas prolongadas para atención o citas, y dificultades en la entrega de turnos. Las denuncias abarcan robo de medicamentos o insumos, coimas, venta de puestos públicos, comercialización de medicinas gratuitas y facturación fraudulenta.

Seguro Social recibe cientos de críticas a diario

Esta iniciativa responde a demandas de mayor transparencia en el Seguro Social, que atiende a más de 4 millones de afiliados en Ecuador. En un contexto de desafíos crónicos como escasez de fármacos y demoras en atención, el instituto busca fortalecer la fiscalización interna y mejorar la experiencia del usuario. No obstante, el IESS ya disponía de canales similares.

Ofrece por ejemplo un formulario en su sitio web principal para denuncias de corrupción, falta de medicamentos y accidentes laborales, que aún recibe quejas con datos personales. También existe un número telefónico convencional, que no responde a múltiples llamadas de verificación.

Se utilizará tecnología basada en IA

Ante interrogantes sobre su continuidad y diferencias con los nuevos, Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo, se pronunció respecto al nuevo sistema. “Estas denuncias serán filtradas por inteligencia artificial inicialmente y luego procesadas por un equipo con abogados, médicos y especialistas en atención al usuario”. La filtración por IA representa la principal novedad, optimizando el análisis inicial de reportes.

El seguimiento priorizará casos graves, según la institución, sin especificar tiempos estimados, lo que deja abierta la expectativa de eficiencia. El anuncio se alinea con reformas gubernamentales para digitalizar servicios públicos y combatir corrupción en entidades estatales. En años previos, el Seguro Social enfrentó revisiones que detectaron fallos en gestión de recursos, impulsando cambios.

Sistema de seguridad social más equitativo

Organizaciones de usuarios valoran los canales, pero enfatizan la necesidad de respuestas rápidas y rendición de cuentas pública. Con esta herramienta, el IESS avanza en gobernanza digital, alineado a estándares internacionales. Afiliados pueden usarla de inmediato para reportar incidencias, contribuyendo a un sistema de seguridad social más equitativo en Ecuador.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Se volverá a casar!: Liam Hemsworth, exesposo de Miley Cyrus, se comprometió en matrimonio con la actriz Gabriella Brooks

Presidente Daniel Noboa podrá regular los precios del banano y plátano ecuatoriano para exportación, según nuevo decreto

La Policía detuvo a cinco presuntos extorsionadores que tenían en zozobra a comerciantes de Pedernales

Kike Saverio reforzaría al Vitória de Brasil hasta el final de la temporada 2025

Reanuda la LigaPro con el duelo entre Libertad y Liga de Quito este viernes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Se volverá a casar!: Liam Hemsworth, exesposo de Miley Cyrus, se comprometió en matrimonio con la actriz Gabriella Brooks

Presidente Daniel Noboa podrá regular los precios del banano y plátano ecuatoriano para exportación, según nuevo decreto

La Policía detuvo a cinco presuntos extorsionadores que tenían en zozobra a comerciantes de Pedernales

Kike Saverio reforzaría al Vitória de Brasil hasta el final de la temporada 2025

Reanuda la LigaPro con el duelo entre Libertad y Liga de Quito este viernes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Se volverá a casar!: Liam Hemsworth, exesposo de Miley Cyrus, se comprometió en matrimonio con la actriz Gabriella Brooks

Presidente Daniel Noboa podrá regular los precios del banano y plátano ecuatoriano para exportación, según nuevo decreto

La Policía detuvo a cinco presuntos extorsionadores que tenían en zozobra a comerciantes de Pedernales

Kike Saverio reforzaría al Vitória de Brasil hasta el final de la temporada 2025

Reanuda la LigaPro con el duelo entre Libertad y Liga de Quito este viernes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO