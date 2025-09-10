Hay más de 36 mil presos en Ecuador, algunas cárceles registran hacinamiento, según reportes del SNAI

A la última semana de julio de 2025, la cifra de presos en Ecuador alcanzó un total de 36,161 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en todo el país. Este número contrasta drásticamente con la capacidad instalada efectiva de los Centros de Privación de Libertad (CPL), que es de solo 26,818 plazas. El informe del SNAI indica que esta discrepancia genera un déficit de 9,343 espacios, lo que ha elevado la tasa de hacinamiento que supera el 34.% a nivel nacional.

El problema del hacinamiento es una de las principales causas de la violencia recurrente y la inestabilidad dentro de las prisiones. El porcentaje ha crecido de manera constante, escalando desde un 20.7% registrado a inicios de enero de 2025.

El top 5 de los CPL con más presos en Ecuador

La sobrepoblación se concentra en los centros más grandes del país, lo que los convierte en puntos críticos para la seguridad. El informe del SNAI identifica a los cinco CPL con mayor número de PPL al cierre de julio de 2025:

CPL Guayas N° 1 – Guayaquil (Provincia de Guayas): Con una población de 7,411 personas, este centro es el más poblado del país, superando con creces su capacidad instalada de 4,519 plazas. CPL Cotopaxi N° 1 – Latacunga (Provincia de Cotopaxi): Con 5,180 PPL, este centro mantiene una población que constantemente excede su capacidad de 4,894. CPL Manabí N° 4 – El Rodeo (Provincia de Manabí): Aunque su capacidad ha disminuido, la población se mantiene alta en 1,961 personas. CPPL Masculino Pichincha N° 1 – Quito (Provincia de Pichincha): Este centro, que se encuentra en la capital, registra 1,838 PPL. CPL Guayas N° 5 – Guayaquil (Provincia de Guayas): Con 1,667 PPL, es otro de los centros más saturados del país.

Inhabilitación de plazas

Un factor que agrava el hacinamiento es la constante inhabilitación de plazas. El SNAI ha documentado que 3,039 plazas a nivel nacional no son utilizables debido a daños en la infraestructura causados por motines y problemas de seguridad.

Los informes destacan casos específicos de centros donde la capacidad se ha visto gravemente afectada:

CPL Azuay N° 1 en Cuenca (Provincia de Azuay), donde 1,372 plazas se encuentran fuera de servicio.

CRS Masculino Guayas N° 4 en Guayaquil (Provincia de Guayas), con 999 plazas inhabilitadas por daños.

CRS Guayas Masculino N° 1 en Guayaquil (Provincia de Guayas), con 436 plazas temporalmente cerradas por remodelación.

Además de los adultos, el sistema de adolescentes infractores también enfrenta una situación similar, con un hacinamiento del 25.4% y un déficit de 121 plazas en comparación con el total de internos. El CAI Masculino – Guayaquil es un claro ejemplo, con una población de 214 adolescentes, superando su capacidad de 150.

La situación actual en las prisiones de Ecuador es el resultado de un sistema que ha sido desafiado por múltiples factores, desde la falta de inversión en infraestructura hasta problemas estructurales que provocan el hacinamiento. La magnitud de la crisis subraya la urgencia de medidas de fondo para garantizar la seguridad y los derechos de las personas privadas de libertad.