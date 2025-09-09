Lo sentencian a 22 años por desaparición y muerte de Ariana Jiménez en Portoviejo

Oscar Espinoza fue sentenciado a 22 años de prisión el 9 de septiembre de 2025 en Portoviejo, Ecuador, por la desaparición y muerte de su expareja embarazada, Ariana Valentina Jiménez Andrade, para garantizar justicia tras un crimen que conmocionó a Manabí.

El 14 de junio de 2024, Ariana Valentina Jiménez Andrade, embarazada, desapareció tras reunirse con su expareja, Oscar Espinoza, en el parque de la ciudadela Los Jazmines, en Portoviejo. Durante casi cuatro meses, su paradero fue un misterio que mantuvo en vilo a su familia y a la comunidad. La Policía Nacional señaló a Espinoza como el principal sospechoso desde el inicio, basándose en su última interacción con la víctima.

El 3 de octubre de 2024, un hallazgo estremecedor puso fin a la búsqueda: el cuerpo de Ariana, ya una osamenta, apareció en una loma de la vía Cuatro Esquinas-Zapallo. Tras un análisis forense de dos meses, pruebas de ADN confirmaron su identidad. Los agentes detuvieron a Espinoza, y el 9 de septiembre de 2025, un juez lo condenó a 22 años de reclusión por desaparición involuntaria con resultado de muerte, un delito tipificado en el artículo 161.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La familia de Ariana expresó su dolor en redes sociales: “Nada repara el daño ni el dolor, pero hoy se hizo justicia, aunque no como hubiéramos querido”, publicaron.

Los familiares del sentenciado no se han pronunciado, y Espinoza podría apelar la sentencia.

Desaparición y muerte en la que se suman varios casos

La desaparición y muerte de Ariana no es un caso aislado. Manabí reportó 45 casos de desapariciones en 2024, de los cuales el 30% terminaron en homicidios, muchos ligados a violencia de género. En julio de 2024, otra mujer fue hallada sin vida en Manta, tras desaparecer en circunstancias similares. Estos casos reflejan un preocupante aumento de la violencia contra mujeres en la provincia, donde los feminicidios crecieron un 10% desde 2022, según un informe periodístico.

Un agente de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) afirmó: “Este caso muestra nuestro compromiso con la justicia, pero necesitamos más prevención”. La investigación recopiló pruebas sólidas, incluyendo testimonios y análisis forenses, sin vulnerar los derechos del acusado.

Dolor y clamor por justicia

El caso de Ariana, una joven embarazada, ha sacudido a Portoviejo. En la ciudadela Los Jazmines, los vecinos expresaron su consternación. Una residente, que pidió anonimato, comentó: “Es terrible que una mujer no esté segura ni en un parque; esto no puede seguir”. La comunidad exige más seguridad en espacios públicos y programas para prevenir la violencia de género.

La Policía Nacional continúa analizando posibles conexiones del caso con otros delitos en la región, aunque no se han revelado detalles para proteger el proceso. La condena de Espinoza marca un paso hacia la justicia, pero no alivia el sufrimiento de la familia Jiménez.

Llamado a la prevención

Las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de desaparición o violencia al 1800-Delito. En Manabí, los operativos contra el crimen se han intensificado, con 120 detenciones por delitos graves en 2025, según datos oficiales. Sin embargo, la prevención sigue siendo un desafío.

El caso de Ariana resalta la urgencia de abordar la violencia machista. Mientras la familia llora su pérdida, la comunidad espera que la sentencia sirva como precedente para frenar estos crímenes. La apelación de Espinoza podría prolongar el proceso, pero por ahora, Portoviejo respira un leve alivio al ver justicia en un caso que marcó a la ciudad. (22)