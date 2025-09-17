COMUNIDAD POR USD 1
Ecuador
Política

Gobierno transfiere atribuciones espaciales del Instituto Geográfico Militar a la Fuerza Aérea Ecuatoriana

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 143, transfiriendo al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana competencias clave en el ámbito espacial.
Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

El 17 de septiembre de 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 143, mediante el cual transfiere al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) atribuciones previamente otorgadas al Instituto Geográfico Militar (IGM).

Esta decisión busca fortalecer la capacidad del país en el ámbito espacial, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Nacional y promoviendo el uso pacífico del espacio ultraterrestre.

Transferencia de competencias clave

El Decreto Ejecutivo 143 asigna a la FAE las siguientes atribuciones:

  • Investigación científica del espacio exterior próximo a la Tierra y del espacio ultraterrestre.

  • Coordinación de programas y proyectos espaciales conforme a los Objetivos de Desarrollo Nacional.

  • Desarrollo de tecnología espacial.

  • Ejercicio de los derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria.

Estas competencias son transferidas bajo la rectoría del Ministerio de Defensa Nacional, con el objetivo de consolidar una estructura funcional para impulsar el desarrollo espacial del país, alineado con estándares internacionales y objetivos estratégicos nacionales. El Comercio

Mantenimiento de funciones del IGM

A pesar de la transferencia de competencias, el IGM conservará la atribución de la gestión de geoinformación temática orientada a la defensa, bajo la rectoría del Ministerio de Defensa.

Además, se establece un período de transición de tres meses para que el IGM entregue a la FAE y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la situación de las actividades gestionadas en el estado en que se encuentren. El Comercio

Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana asume la atribución de la “promoción del uso pacífico del espacio ultraterrestre”, enfocándose en la representación política de Ecuador en foros multilaterales y regionales relacionados con esta materia. Primicias

Contexto institucional y objetivos estratégicos

La FAE, bajo la rectoría del Ministerio de Defensa Nacional, es una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Ecuador, junto al Ejército y la Armada. Esta reestructuración busca fortalecer la seguridad integral del Estado en sus diferentes dominios: terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial.

Además, se busca facilitar el desarrollo sostenible de los intereses espaciales nacionales, adaptando la estructura institucional a los desafíos contemporáneos en materia de defensa, tecnología y soberanía territorial.

