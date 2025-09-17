Gobierno deroga Decreto Ejecutivo 116 que facultaba al presidente para fijar precio mínimo del banano

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, derogó el Decreto Ejecutivo 116 desde Machala. Esta medida eliminó su facultad para fijar de manera excepcional y temporal el precio mínimo de la caja de banano.

La decisión responde a críticas del sector bananero y busca restablecer la normativa anterior que establece precios mediante acuerdos ministeriales y mesas de negociación.

Derogatoria del Decreto Ejecutivo 116

El 10 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 116, que reformaba el Reglamento de la Ley para el control de precios del banano y otras musáceas. Este decreto otorgaba al mandatario la facultad de fijar de manera excepcional y temporal el precio mínimo de la caja de banano, modificando la normativa establecida anteriormente.

Sin embargo, el 16 de septiembre, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 144, derogando el Decreto 116. Esta acción restablece la normativa previa, que establece la fijación de precios mediante acuerdos ministeriales y mesas de negociación entre productores y exportadores.

Reacciones del sector bananero

La derogatoria del Decreto 116 fue recibida con alivio por parte de productores y exportadores de banano. Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros, había expresado su preocupación por la posibilidad de que la facultad presidencial para fijar precios pudiera generar incertidumbre y afectar la competitividad del sector.

Con la derogatoria, se espera una mayor estabilidad en la fijación de precios, lo que permitirá a los productores planificar con mayor certeza sus actividades y estrategias comerciales.

Nuevo precio mínimo para 2026

Paralelamente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) emitió el Acuerdo Ministerial 107, que establece el nuevo precio mínimo de la caja de banano para el año 2026. A partir del 1 de enero de 2026, el precio mínimo será de 7,50 por caja de 40 libras, equivalente a 0,17 por libra. Para la caja de banano orito de 15 libras, el precio mínimo será de 5,26, equivalente a 0,35 por libra.

Este ajuste busca garantizar ingresos justos a los productores y mantener la competitividad de Ecuador como líder mundial en exportación de banano.

Compromiso gubernamental con el sector agrícola

El presidente Noboa destacó que la derogatoria del Decreto 116 y la implementación del nuevo precio mínimo reflejan el compromiso de su gobierno con la transparencia, estabilidad y desarrollo del sector agrícola. La medida busca fortalecer la economía ecuatoriana y asegurar condiciones justas para los agricultores.

Con estas acciones, el gobierno busca consolidar un marco regulatorio sólido para el sector bananero, asegurando precios justos, estabilidad para los productores y confianza para los exportadores.