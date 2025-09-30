COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno Nacional registra descenso de hasta 25% en consumo de diésel en zonas históricamente afectadas por contrabando

La eliminación del subsidio al diésel disminuye consumo en provincias estratégicas, afectando actividades ilegales y beneficiando a transportistas, agricultores y sectores vulnerables.
Gobierno Nacional registra descenso de hasta 25% en consumo de diésel en zonas históricamente afectadas por contrabando
Las provincias históricamente afectadas por el contrabando muestran descensos más notables.
Gobierno Nacional registra descenso de hasta 25% en consumo de diésel en zonas históricamente afectadas por contrabando
Las provincias históricamente afectadas por el contrabando muestran descensos más notables.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Daniel Noboa Azin, implementó la eliminación del subsidio al diésel desde hace dos semanas en todo el país. La medida afecta principalmente a provincias fronterizas como Carchi, Imbabura y El Oro, con el objetivo de frenar el contrabando y la minería ilegal, sectores que se beneficiaban del costo subsidiado del combustible.

Reducción del consumo de diésel en provincias estratégicas

Según los últimos datos oficiales, el consumo nacional de diésel disminuyó un promedio de 13,4%, reflejando el impacto inmediato de la medida. Las provincias históricamente afectadas por el contrabando muestran descensos más notables.

En Carchi, el consumo pasó de 350 mil a 281.822 galones, una disminución del 25,7% en apenas dos semanas. Esto significa un promedio diario que bajó de 29.167 a 21.679 galones. Antes, el precio subsidiado era de 1,80, mientras que en Colombia se comercializaba a 3,00, lo que incentivaba el contrabando transfronterizo.

En Imbabura, también fronteriza y estratégica para la minería ilegal, la reducción fue de 25,1%, bajando de 1’347.442 a 1’092.749 galones. En promedio diario, el despacho pasó de 112.287 a 84.058 galones, afectando la rentabilidad de actividades ilícitas que requerían maquinaria, bombas de agua y generadores.

Impacto en El Oro y redistribución de recursos

En El Oro, otra provincia afectada por minería ilegal, el consumo de diésel descendió 22,6%, pasando de 3’002.532 a 2’517.127 galones mensuales, lo que representa una reducción promedio diario de 250.211 a 193.625 galones.

El contraste entre el consumo previo y posterior demuestra que quienes más se beneficiaban del subsidio eran mafias organizadas, y no los sectores productivos legítimos. La medida del Gobierno reduce costos operativos de estas actividades ilícitas y prioriza el uso legítimo del combustible.

Con esta decisión, los recursos económicos se dirigen a transportistas, agricultores y personas en situación de vulnerabilidad. Entre las acciones destacan la entrega de 83 mil Bonos Raíces, apoyo al transporte y devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad.

Contexto y objetivos de la medida

El subsidio al diésel, utilizado durante décadas, representaba una pérdida millonaria para el Estado y contribuía al financiamiento de economías ilegales. Su eliminación busca garantizar la distribución justa de los recursos públicos y reforzar la seguridad fronteriza.

La reducción del consumo confirma la eficacia de la medida y evidencia que la mayoría del diésel utilizado antes se destinaba a actividades no productivas. El Gobierno Nacional mantiene seguimiento diario para ajustar la política según resultados territoriales y sectoriales.

Gobierno Nacional registra descenso de hasta 25% en consumo de diésel en zonas históricamente afectadas por contrabando
Provincias con mayor reducción de consumo de diésel tras retiro del subsidio

