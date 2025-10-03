Gobierno de Ecuador evalúa compensación a distribuidores de combustible tras eliminación de subsidio al diésel.

Los distribuidores de combustible en Ecuador esperan ser incluidos dentro de los sectores que recibirán una compensación del Gobierno tras la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida responde a casi 25 años de reclamos por la baja rentabilidad que los distribuidores obtienen en la comercialización de combustibles.

Iván Casanova, coordinador general de la Cámara de Distribuidores de Combustibles del Litoral, informó que el régimen, a través del Comité de Optimización Energética, ha considerado esta compensación para el sector. Este comité está integrado por los ministros de Transporte, Energía y Finanzas.

“El Gobierno ha buscado compensación para los sectores más afectados. Se ha trabajado en las mesas con los transportes urbanos, interprovinciales, intercantonales, de carga pesada, y no podía ser de otra manera con nuestro sector tan sensible,” afirmó Casanova. Aseguró que la rentabilidad del sector lleva casi un cuarto de siglo congelada.

En 1994, el Gobierno de Ecuador invitó a los distribuidores a invertir bajo un esquema de comercialización libre con regulación de precios por el mercado. Sin embargo, Casanova lamenta que las reglas del juego cambiaron a lo largo del tiempo, afectando al sector.

Importancia de los transportistas y compensación

Iván Casanova también destacó que los transportistas de carga son clientes estratégicos porque mantienen la cadena de alimentación y apoyan la exportación. Gracias a este análisis, el comité les ofreció revisar una posible compensación para los distribuidores. “Ojalá sea así”, reiteró.

El dirigente explicó que el margen de utilidad por galón es de $0,16 para gasolina Ecopaís y extra, y $0,12 para diésel; sin embargo, ese margen debe compartirse con comercializadoras y transportistas. Sobre el monto y fecha de la ayuda, señaló que existe un plazo límite para el anuncio oficial, aunque no quiso revelar detalles.

Se ha mencionado que el monto al menos igualaría el ofrecido en 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando se eliminó el subsidio a las gasolinas. Ese incremento fue de $0,06 por galón, pero luego se anuló tras un paro social. Casanova aclaró que esta compensación no aumentará el precio al consumidor final.

El futuro de los combustibles en Ecuador

Iván Casanova también expresó que el sector apoya la eliminación del subsidio al diésel, subrayando que Ecuador debe cortar el déficit fiscal, arrastrado por una deuda externa superior a $60.000 millones en 15 años. Destacó que la medida representa un punto de cambio en la política energética del país.

El dirigente afirmó que Ecuador debe avanzar hacia un mercado competitivo y liberar gradualmente los precios de combustibles. Esto permitiría que importadoras privadas ofrezcan productos de mejor calidad a precios competitivos, desplazando al monopolio de Petroecuador.

Marco jurídico para importadoras privadas

Con el Decreto Ejecutivo 83, el Gobierno estableció el marco legal para que empresas privadas importen combustibles, incluyendo diésel de mejor calidad, producto que actualiza la dinámica del sector y podría reducir conflictos como los actuales.