COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio del Trabajo, impulsa contratos colectivos para más de 48 mil trabajadores

Bajo el liderazgo de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, Ecuador impulsa relaciones laborales justas, inclusivas y con igualdad de oportunidades.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio del Trabajo, impulsa contratos colectivos para más de 48 mil trabajadores.
La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, tras la firma del sexto contrato colectivo del Comité de Empresa Único de los Trabajadores de Servicios del Ministerio de Educación.
Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio del Trabajo, impulsa contratos colectivos para más de 48 mil trabajadores.
La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, tras la firma del sexto contrato colectivo del Comité de Empresa Único de los Trabajadores de Servicios del Ministerio de Educación.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El Gobierno de Ecuador bajo la dirección del presidente Daniel Noboa impulsa con fuerza la defensa de los derechos de los trabajadores con resultados concretos. Desde noviembre de 2023, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, han firmado 126 contratos colectivos beneficiando a 48.710 trabajadores en todo el país. Esta acción fortalece la protección laboral y garantiza mejores condiciones para empleados tanto en el sector público como en el privado.

Los contratos colectivos se constituyen como un derecho constitucional en el artículo 326, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador. Además, su marco regulatorio se basa en el Código del Trabajo y los principios del derecho laboral nacional e internacional, incluyendo la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas normativas refuerzan el compromiso del Gobierno con los derechos laborales.

Contratos colectivos en Quito y Guayaquil

En la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito se han formalizado 35 contratos colectivos que protegen a 15.878 trabajadores. Por su parte, la Regional de Guayaquil ha asegurado 25 contratos que favorecen a 14.793 empleados. Estas cifras reflejan el alcance territorial de las políticas laborales promovidas por el Gobierno Nacional.

Un contrato colectivo representa un convenio entre el empleador y la representación legal de los trabajadores. Su objetivo es establecer mejoras en las condiciones laborales, asegurando derechos como la estabilidad en el empleo, jornadas de trabajo ajustadas, aumentos salariales, ascensos, períodos de vacaciones y subsidios familiares. Los contratos suscritos incluyen estas y otras garantías esenciales para la dignidad laboral.

Compromiso del Ministerio del Trabajo

La ministra Ivonne Núñez Figueroa lidera el Ministerio del Trabajo con una visión clara: promover relaciones laborales justas, dignas, inclusivas y basadas en la igualdad de oportunidades. Su gestión destaca por continuar impulsando el fortalecimiento de los derechos colectivos y la mejora de las condiciones laborales en todo Ecuador.

El Gobierno de Daniel Noboa mantiene su compromiso firme en la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores, consolidando un ambiente laboral más equitativo y seguro para miles de ecuatorianos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

Gobierno e indígenas a punto de firmar acuerdo para finalizar paro por alza del diésel

Enfermedades cardiovasculares: la silenciosa amenaza mundial que crece con el sedentarismo y la mala alimentación

Herido en ataque armado: Kevin Yasan lucha por su vida tras balacera en licorería de Santo Domingo

Glen Powell: “El verdadero éxito no es la fama, es poder ser uno mismo”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

Gobierno e indígenas a punto de firmar acuerdo para finalizar paro por alza del diésel

Enfermedades cardiovasculares: la silenciosa amenaza mundial que crece con el sedentarismo y la mala alimentación

Herido en ataque armado: Kevin Yasan lucha por su vida tras balacera en licorería de Santo Domingo

Glen Powell: “El verdadero éxito no es la fama, es poder ser uno mismo”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

Gobierno e indígenas a punto de firmar acuerdo para finalizar paro por alza del diésel

Enfermedades cardiovasculares: la silenciosa amenaza mundial que crece con el sedentarismo y la mala alimentación

Herido en ataque armado: Kevin Yasan lucha por su vida tras balacera en licorería de Santo Domingo

Glen Powell: “El verdadero éxito no es la fama, es poder ser uno mismo”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO