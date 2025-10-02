Estas son las seis resoluciones del Consejo Ampliado de la Conaie para sostener el paro nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió este jueves seis resoluciones tras su Consejo Ampliado, en las que ratifica el paro nacional, rechaza el extractivismo, impulsa una campaña por el NO en la consulta popular para la Constituyente y establece un corredor humanitario para el ingreso de insumos médicos.

La CONAIE ratifica el paro y su agenda de lucha

La primera resolución fue la ratificación del Paro Nacional del Ecuador. La Conaie reiteró que su agenda central incluye la derogatoria del Decreto 126, el rechazo a toda forma de extractivismo y la defensa de los derechos colectivos. Además, exigió verdad y justicia para las víctimas de la represión y mencionó de forma expresa el caso de Efraín Fuerez, fallecido en el contexto de las movilizaciones.

“Nuestra lucha es por la vida, la justicia y la dignidad. No vamos a claudicar frente a un modelo que solo beneficia a unos pocos”, indicó la dirigencia en un comunicado público.

Campaña por el NO en la consulta popular

La segunda resolución apunta a la coyuntura política: el movimiento indígena convocará asambleas territoriales para organizar una campaña en defensa del NO en la consulta popular. Esta consulta, impulsada por el Gobierno, busca habilitar un proceso de Asamblea Constituyente. Según la Conaie, la propuesta oficial “no representa una solución real a los problemas estructurales del país”.

Coordinación con diversos sectores sociales

En tercer lugar, la Conaie decidió coordinar acciones conjuntas de resistencia con mujeres, estudiantes, comerciantes y jubilados. El objetivo es sostener la movilización de manera amplia y plural, evitando, según recalcaron,caer en “relatos de odio” que dividan a la sociedad.

Corredor humanitario y derechos humanos

La cuarta resolución establece la creación de un corredor humanitario que garantice el paso de insumos médicos y oxígeno hacia hospitales, especialmente en la Sierra norte. Con ello, la organización busca mostrar que la protesta no está dirigida contra la ciudadanía, sino contra las políticas oficiales.

Asimismo, la quinta resolución exhorta a las organizaciones internacionales de derechos humanos a vigilar y denunciar posibles abusos de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones. La Conaie ha denunciado represión y criminalización de quienes ejercen el derecho constitucional a la resistencia.

Fortalecimiento interno con expresidentes

Finalmente, la sexta resolución crea una comisión integrada por expresidentes de la Conaie. Su papel será fortalecer las estrategias políticas y dar continuidad a la lucha histórica del movimiento indígena, aportando experiencia y legitimidad a la dirigencia actual.

El paro indígena responde principalmente a la eliminación del subsidio al diésel, medida que el Gobierno justifica como necesaria para frenar el contrabando y racionalizar el gasto público. Sin embargo, la Conaie y otros sectores sociales aseguran que la decisión golpea de forma directa la economía de los más pobres.

El Ejecutivo encabezado por Daniel Noboa, señala que detrás de las protestas existen intereses de contrabandistas y mineros ilegales que se beneficiaban del subsidio. La Conaie, en cambio, insiste en que su lucha es legítima y enmarcada en la Constitución.