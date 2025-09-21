Esta es la aerolínea más puntual en Ecuador, de acuerdo a datos de la Dirección General de Aviación Civil

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) publicó las cifras de cumplimiento de vuelos nacionales para agosto de 2025. Latam Airlines Ecuador se mantuvo como la aerolínea más puntual del país. Sin embargo, el informe revela cambios importantes en el desempeño de las otras compañías aéreas en comparación con el mes anterior.

El análisis de la DGAC considera las operaciones en los aeropuertos de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Baltra. La puntualidad es un criterio esencial para medir la calidad del servicio. Se considera puntual un vuelo que opera dentro de los 15 minutos de su horario programado, consolidando así a la aerolínea como la más puntual en Ecuador.

El Ranking de puntualidad en aerolíneas de Ecuador durante agosto de 2025

Según los datos oficiales, Latam Airlines Ecuador lideró la puntualidad en agosto. Alcanzó un excelente 96.37% de vuelos a tiempo, operando un total de 716 vuelos. Este resultado reafirma su posición de liderazgo en el mercado aéreo ecuatoriano.

En segundo lugar se ubicó Avianca Ecuador, con un notable 92.34% de puntualidad en sus 509 operaciones. Aeroregional ocupó la tercera posición en este ranking. Registró una puntualidad del 68.39% en un total de 174 vuelos durante el mismo mes, un hecho que destaca a Latam como la aerolínea más puntual en Ecuador.

Cancelaciones y demoras

El informe de la DGAC también analiza otros indicadores clave. En agosto, Aeroregional registró una tasa de cancelación del 18.97%, la más alta de las tres. Sus vuelos demorados alcanzaron el 12.64%. Estos datos reflejan desafíos operativos significativos para la compañía.

Por su parte, Latam tuvo un 2.51% de vuelos demorados y apenas un 1.12% de cancelaciones. Avianca demostró ser la más confiable en este aspecto. Presentó la tasa de cancelación más baja, con solo un 0.79% de sus vuelos. Sus demoras se ubicaron en un 6.88%, pero sigue sin ser la aerolínea más puntual en Ecuador.

Análisis comparativo para la determinación de la aerolínea más puntual de Ecuador

Al comparar estas cifras con las de julio de 2025, se observa una dinámica interesante. Latam, aunque sigue siendo la aerolínea más puntual, experimentó una leve disminución desde el 97.54% que registró en julio. Su desempeño, sin embargo, se mantiene en un nivel de excelencia.

El cambio más significativo fue el de Avianca Ecuador. La aerolínea mejoró su puntualidad de manera considerable, pasando de un 80% en julio a un impresionante 92.34% en agosto. Este salto demuestra un esfuerzo exitoso en la optimización de sus procesos y operaciones hacia ser una aerolínea más puntual en Ecuador.

El papel clave de la infraestructura

El desempeño de una aerolínea más puntual también depende de la eficiencia de los aeropuertos. Terminales como el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito mantienen índices de puntualidad superiores al 90%. Esto facilita una operación fluida y apoya el cumplimiento de los itinerarios de las compañías.

En resumen, los datos de agosto reafirman a Latam como la aerolínea líder. No obstante, la competencia por ser la aerolínea más puntual en Ecuador beneficia directamente a los pasajeros.