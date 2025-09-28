El SRI refuerza vigilancia tras detectar fraudes en devolución de impuestos

El Servicio de Rentas Internas (SRI) puso bajo la lupa el sistema de devolución de impuestos. La entidad detectó maniobras irregulares en solicitudes relacionadas con el IVA y el Impuesto a la Renta.

Los reportes oficiales revelan que ciertos contribuyentes aprovecharon identidades de adultos mayores y ciudadanos con discapacidad para obtener beneficios ilegales. En varios casos existió complicidad de emisores de facturación electrónica.

Fraudes en gastos y retenciones de Renta

El organismo también encontró que varias personas inflaron datos de retenciones y gastos personales con el fin de reclamar sumas más altas en el Impuesto a la Renta. Otros incluso tramitaron reembolsos de valores que nunca cancelaron al Estado.

El SRI catalogó estas prácticas como delitos de defraudación tributaria. Sin embargo, aún no ha precisado cuántos procesos se investigan ni las cifras del perjuicio causado a las finanzas públicas.

Para frenar los fraudes, el SRI anunció un endurecimiento de controles en los trámites de devolución de impuestos. El incremento de filtros genera mayores tiempos de espera, aunque la entidad asegura que sigue dentro de los plazos legales.

Años récord en devolución de impuestos: 2022 y 2023

El historial de devoluciones refleja un crecimiento inusual en los últimos años. En 2020 se entregaron $221 millones, pero en 2022 el monto se duplicó y llegó a $463 millones.

El 2023 marcó el punto más alto con $519 millones devueltos, mientras que en 2024 la cifra cayó a $402 millones, debido al restablecimiento de filtros de control.

SRI admite fallas en el sistema

La propia institución reconoció que la eliminación de controles en etapas previas permitió que se dispararan las devoluciones. Esa apertura dejó espacio a fraudes tributarios y debilitó la seguridad del sistema.

El SRI aseguró que trabaja en nuevas medidas de control y que busca recuperar la confianza de los contribuyentes en los procesos de devolución de impuestos.