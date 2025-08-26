El SRI advierte sobre asesores que ejecutan y promueven prácticas indebidas para evadir multas del IVA

El Servicio de Rentas Internas (SRI) detectó que miles de contribuyentes presentaron declaraciones tardías de IVA con registros de ventas ficticias. Estas declaraciones reportaron ingresos de entre USD 0,01 y USD 1, sin actividad económica real. La práctica busca evadir multas por incumplimiento tributario.

Damián Larco, director general del SRI, informó que entre enero y mayo de 2025, más de 93.000 contribuyentes incurrieron en esta irregularidad. Según verificaciones, estas acciones causaron un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 3 millones. La facturación electrónica permitió confirmar la ausencia de ingresos reales.

El SRI notificó a los contribuyentes involucrados para que presenten declaraciones sustitutivas y paguen las multas correspondientes de inmediato. De no cumplir, se iniciarán procesos sancionatorios con recargos adicionales por incumplimiento.

El SRI intensifica controles contra la evasión.

La presentación tardía de declaraciones constituye una falta reglamentaria, sancionada con multas de USD 30 a USD 1.000. El SRI advirtió que declarar ingresos falsos o mínimos es una infracción. Estas prácticas, promovidas por algunos asesores, generan sanciones adicionales.

Los contribuyentes que siguen consejos irresponsables enfrentan riesgos tributarios innecesarios. El SRI exhorta a buscar asesoría profesional confiable para evitar problemas futuros. Las recomendaciones de ciertos tramitadores pueden parecer un ahorro, pero derivan en mayores costos.

Cumplimiento tributario

El SRI mantiene controles permanentes para garantizar el cumplimiento de obligaciones tributarias. La institución reafirma su compromiso de combatir el fraude y la evasión fiscal. Estas acciones buscan proteger los recursos del Estado.

La ciudadanía debe evitar prácticas que comprometan su situación tributaria. La entidad de control tributario recomienda no dejarse influenciar por asesores que promuevan irregularidades. Los contribuyentes deben priorizar el cumplimiento oportuno para evitar sanciones.

Las verificaciones continuas del SRI aseguran la detección de prácticas indebidas. Los contribuyentes notificados tienen la oportunidad de corregir sus declaraciones. El incumplimiento derivará en procesos sancionatorios más severos.