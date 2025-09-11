COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

El Registro Civil retomó servicios tras intermitencias en su sistema; resolverá el problema de agendamiento de turnos para cédulas y pasaportes

El director de la entidad, Ottón Rivadeneira, adelantó que en dos semanas arrancará un plan piloto de cambios.
El Registro Civil retomó servicios tras intermitencias en su sistema; resolverá el problema de agendamiento de turnos para cédulas y pasaportes.
El Registro Civil anunció que superó los inconvenientes gracias a una mejora en su infraestructura tecnológica. Foto: Registro Civil de Ecuador.
El Registro Civil retomó servicios tras intermitencias en su sistema; resolverá el problema de agendamiento de turnos para cédulas y pasaportes.
El Registro Civil anunció que superó los inconvenientes gracias a una mejora en su infraestructura tecnológica. Foto: Registro Civil de Ecuador.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Después de tres días de intermitencias en el sistema, el Registro Civil retomó la atención en cédulas, pasaportes y partidas de nacimiento este jueves 11 de septiembre del 2025. En la agencia matriz en Quito no se registraron filas y se atendieron usuarios con turnos de la jornada y también rezagados.

Varios usuarios expresaron su experiencia. “Apenas llegue me dieron el otro turno y me atendieron en 15 minutos, no tuve ningún problema”, dijo un ciudadano al canal Ecuavisa. Otro añadió: “No se demoraron mucho, se demoraron aproximadamente 30 minutos”.

Atención en Guayaquil y Latacunga

En Guayaquil la situación fue parecida, con tiempos reducidos de espera. Sin embargo, en Latacunga se registró mayor demanda debido a la llegada de usuarios de Machachi y Pujilí. Allí los tiempos para completar el trámite alcanzaron hasta tres horas.

Una usuaria explicó la urgencia: “En Machachi estaba un poco difícil, entre tres y cuatro meses, yo necesito de urgencia para mi hija, la universidad”, contó una usuaria. Estas demoras generaron mayor presión en esa agencia.

Registro Civil implementa mejoras tecnológicas

El Registro Civil anunció que superó los inconvenientes gracias a una mejora en su infraestructura tecnológica. Esta corresponde a la primera fase de un proyecto que busca resolver el problema de agendamiento de turnos para cédulas y pasaportes.

Ottón Rivadeneira, director del Registro Civil, explicó: “Van a sacar un piloto probablemente en dos semanas, donde vamos a ir midiendo estos cambios tecnológicos que hemos hecho en la infraestructura casualmente focalizada en el tema de turnos para cédulas y pasaportes”, precisó el funcionario.

Atención: jornadas especiales el sábado y domingo

Ante las molestias generadas por la intermitencia en el sistema, el Registro Civil  informó que abrirá sus 224 agencias a escala nacional el sábado 13 y domingo 14 de septiembre del 2025, en horario de 08h00 a 19h00.

En el caso de cédulas y pasaportes, podrán acudir usuarios con o sin turno, siempre y cuando hayan realizado el pago hasta este viernes 11 de septiembre de 2025.

