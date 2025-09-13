El diésel sube a 2,80: Daniel Noboa asegura que el pasaje no aumentará

El presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel en Ecuador, vigente desde 1974, con un alza de 1,80 a 2,80 por galón, medida anunciada el 12 de septiembre mediante cuatro ministros de Estado, quienes explicaron que el cambio busca ahorrar 1.100 millones que serán redistribuidos en programas sociales y productivos.

Precio del diésel sube y cambia el sistema de bandas

El nuevo precio del diésel para el sector automotor será de 2,80 por galón, según fuentes oficiales. La eliminación del subsidio implica que ya no habrá un valor fijo, sino un sistema de bandas. Este mecanismo ajustará los precios de acuerdo con las variaciones internacionales, como sucede con las gasolinas Extra y Ecopaís.

El subsidio retirado tenía un costo anual de 1.100 millones. Según la ministra de Finanzas, Sariha Moya, los recursos se destinarán a 18 medidas de compensación que buscan fortalecer programas sociales y apoyar sectores vulnerables.

La medida es parte de una política de reducción de subsidios iniciada en 2024, cuando el Ejecutivo eliminó beneficios a las aerolíneas y al sector atunero.

Compensaciones para transportistas

El Gobierno afirmó que el precio del transporte público no aumentará. El ministro de Transporte, Roberto Luque, aseguró que el pasaje no subirá ni un centavo. Para evitar un impacto negativo, se entregarán bonos de entre 400 y 1.000 mensuales a 23.300 conductores del transporte urbano e interprovincial.

Este programa implica una inversión de 220 millones y se complementa con el Plan Nuevo Transporte. Dicho plan incluye una línea de 150 millones para chatarrización con bonos de hasta 20.000 y créditos al 9% de interés para renovar unidades.

Además, se cancelará una deuda histórica de 80 millones con el transporte de pasajeros, y se invertirán 10 millones en vehículos para control vial. También se destinarán 23 millones a zonas de descanso y de pesaje en la red estatal.

Apoyo a productores y familias vulnerables

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, anunció el Bono Raíces. Este beneficio entregará 1.000 a 100.000 pequeños productores el 15 de septiembre, como capital semilla para dinamizar la economía rural.

Desde el 1 de octubre, 55.000 nuevas familias en situación de vulnerabilidad accederán al Bono de Desarrollo Humano, lo que representará un ingreso mensual seguro. Además, 115.000 adultos mayores recibirán la devolución del IVA directamente, con una inversión de 130 millones.

El sector de la construcción también será beneficiado. El Gobierno destinará 80 millones para la devolución del IVA a proyectos inmobiliarios, medida que, según Burbano, generará empleo y actividad económica.

Impacto fiscal y continuidad de la política energética

El ahorro proyectado para el Estado será de 1.100 millones anuales. Según la Proforma del Presupuesto 2025, se había previsto un gasto de 1.194 millones para subsidiar el diésel, cifra que representaba el mayor peso dentro de los subsidios a combustibles.

En 2024, este gasto alcanzó 1.506 millones, lo que reforzó la necesidad de revisar el esquema de subsidios. Noboa ya había ajustado precios en junio de 2024 al aplicar el sistema de bandas en las gasolinas Extra y Ecopaís.

Con esta nueva decisión, el Ejecutivo busca sostener una política de eliminación progresiva de subsidios, redistribuir recursos hacia sectores prioritarios y mantener estabilidad en los servicios de transporte público.