El CNE abrió las inscripciones para las organizaciones políticas que participarán en la campaña del referéndum 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió este 23 de septiembre de 2025 el periodo de inscripciones para las organizaciones políticas y sociales que participarán en la campaña del referéndum 2025. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 27 de septiembre.

De acuerdo con la convocatoria, las organizaciones políticas deberán descargar el formulario de inscripción desde la página oficial www.cne.gob.ec y entregar la documentación en la Secretaría General del CNE o en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales.

Una vez concluida esta fase, el Pleno del organismo calificará las solicitudes con base en los informes de cumplimiento de los requisitos establecidos. Este paso garantiza transparencia y control.

La campaña electoral del referéndum 2025 iniciará el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2025. El sufragio está previsto para el domingo 16 de noviembre.

Del 23 al 27 de septiembre se realizará la inscripción de organizaciones políticas y sociales para participar en la #CampañaElectoralEc del #Referéndum2025.

Publicidad institucional y normativa electoral

El CNE recordó que, desde la aprobación de la convocatoria al referéndum 2025, las entidades públicas que deseen difundir publicidad institucional en radio, televisión, prensa escrita, vallas o medios digitales deberán solicitar autorización.

Los requerimientos podrán presentarse en las Delegaciones Provinciales, en la Dirección Nacional de Promoción Electoral o en la Secretaría General del CNE. El formato de solicitud también se encuentra disponible en el portal www.cne.gob.ec.

Código de autorización obligatorio

La normativa electoral establece que solo con el código de autorización entregado por el CNE se avalará la difusión de información institucional. Esto aplica salvo casos excepcionales definidos por la misma norma.

El cumplimiento estricto de este procedimiento busca garantizar igualdad de condiciones durante la campaña del referéndum 2025, fortaleciendo la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Preguntas del referéndum 2025

El referéndum 2025 incorpora dos preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa. La primera busca modificar la Constitución respecto a bases militares extranjeras y la segunda sobre el financiamiento estatal para partidos políticos.

La primera pregunta plantea eliminar la prohibición de establecer o ceder bases militares a fuerzas armadas extranjeras. Con ello se abriría la posibilidad de cooperación militar directa.

La segunda busca suprimir la obligación de entregar recursos del Presupuesto General a las organizaciones políticas. Esto implicaría un cambio en el financiamiento político del país.

Límite de gasto electoral aprobado por el CNE para el referéndum 2025

El CNE aprobó de manera unánime el límite máximo de gasto electoral en 2’787.744,80 dólares para cada pregunta del referéndum 2025

Ese monto se dividirá en partes iguales para las dos opciones de respuesta: Sí y No. Así, cada postura contará con recursos equilibrados en la contienda.