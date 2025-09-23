Alvin Holsey, responsable de supervisar las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe, firmó acuerdos clave en seguridad con el gobierno ecuatoriano

El almirante Alvin Holsey es un alto oficial del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de supervisar las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe. Su carrera incluye un destacado historial en la Marina de EE.UU., con un enfoque en la seguridad hemisférica, la cooperación internacional y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Como líder de SOUTHCOM, impulsa estrategias para fortalecer alianzas con gobiernos aliados y mejorar la seguridad regional mediante el apoyo técnico y operativo.

Su visita a Ecuador

Holsey, acaba de visitar Ecuador. Su misión en el país consistió en reforzar la cooperación en seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Durante su agenda, mantuvo reuniones con el viceministro de Defensa, Roberto Quintero, y el general Henry Delgado Salvador, junto a otros altos mandos militares.

Como parte de la visita, Holsey presidió la ceremonia de donación de un sistema de radar entregado por Estados Unidos a Ecuador. Esta herramienta tecnológica ayudará al país a reforzar el control de su espacio aéreo. También servirá para detectar vuelos ilícitos y frenar actividades de organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas narcos.

Seguridad aérea y cooperación bilateral

Desde la Embajada de Estados Unidos en Ecuador se explicó que el sistema de radar fortalecerá las operaciones de vigilancia. Además, se suma a un Memorando de Acuerdo sobre Seguridad de la Información en Comunicaciones firmado por ambos gobiernos.

“Esta firma resalta la profunda y duradera relación de defensa entre ambos gobiernos y facilita el intercambio de información de forma segura”, destacó la Embajada.

Este acuerdo refuerza las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos y complementa convenios recientes que garantizan una región más segura y próspera. La Embajada estadounidense resaltó que tales compromisos reflejan una asociación exitosa y abren el camino a nuevas estrategias de cooperación en defensa.

Ecuador: visitas de alto nivel y aportes económicos

Cabe señalar que en julio pasado, durante la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ambos países firmaron un acuerdo administrativo. El acuerdo estableció el intercambio de oficiales de enlace. Esto se enmarca dentro de la estrategia conjunta de cooperación en seguridad y refuerza la alianza en materia de defensa militar.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció un aporte de casi 20 millones de dólares. Estos fondos están destinados a equipamiento, adquisición de drones, cooperación en inteligencia y programas de capacitación militar. Estas inversiones consolidan a Ecuador como socio estratégico en la región.

Otro de los anuncios más relevantes es la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado. Como parte de esta estrategia, Estados Unidos declaró como grupos terroristas a Los Lobos y Los Choneros. Estas son organizaciones vinculadas al narcotráfico y la violencia en Ecuador.

Para finalizar, la Embajada de Estados Unidos en Quito subrayó que Ecuador representa “un socio invaluable en materia de seguridad”. Esto se refleja en los resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración irregular. Washington ha insistido en mantener su compromiso con Ecuador, un “líder clave en la región”.