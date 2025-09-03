Marco Rubio llega a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa, ministros y alcaldes

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega la noche de este miércoles 3 de septiembre del 2025 al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. El jueves sostendrá una reunión oficial con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet con un amplio despliegue de seguridad.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, junto con el Departamento de Estado norteamericano, coordinaron un operativo especial para resguardar los traslados y los encuentros. Unidades élite planificaron la logística, equipos y comunicaciones para garantizar la seguridad del alto funcionario.

Operativo de seguridad por visita de Marco Rubio

Aunque no se revelaron cifras del contingente desplegado, el ministro del Interior Jhon Reimberg confirmó que todo está listo para proteger la visita de Marco Rubio. El dispositivo contempla vigilancia militar, control de accesos y medidas de inteligencia en diferentes sectores de la capital.

La agenda oficial arrancará el jueves 04 de septiembre, a las 09:00, con la reunión entre Rubio y Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet. Durante esa cita, se restringirá el acceso a la Plaza de la Independencia y se aplicarán controles en las calles cercanas al Palacio de Gobierno.

La reunión entre Marco Rubio y Noboa también podría abordar acuerdos de cooperación económica y técnica, aunque el enfoque principal estará en los desafíos de seguridad y migración. Esta es la primera visita de Rubio a Ecuador desde que asumió el cargo de secretario de Estado.

El encuentro se da en un momento en que Ecuador busca consolidar su posición como aliado clave de Estados Unidos en América Latina.

Reuniones con alcaldes y ministros

Tras el encuentro con Daniel Noboa, el secretario de Estado tendrá conversaciones con ministros y los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca. Los temas incluirán seguridad, migración y economía, pilares de la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos.

La llegada de Marco Rubio a Quito refuerza la política de acercamiento entre Washington y el Gobierno ecuatoriano. En los últimos meses, ambas naciones han mantenido reuniones de alto nivel para fortalecer la cooperación estratégica.