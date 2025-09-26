COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

Ejército convoca a segunda jornada de acuartelamiento el 27 de septiembre

El Ejército de Ecuador habilita este 27 de septiembre una segunda jornada de acuartelamiento para jóvenes interesados en el servicio cívico militar.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ejército convoca a segunda jornada de acuartelamiento el 27 de septiembre
Los jóvenes que deseen participar deben registrarse previa inscripción en línea.
Ejército convoca a segunda jornada de acuartelamiento el 27 de septiembre
Los jóvenes que deseen participar deben registrarse previa inscripción en línea.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Ejército de Ecuador convoca este sábado 27 de septiembre de 2025 a jóvenes de entre 18 y 21 años a participar en la segunda jornada de acuartelamiento, tras la primera convocatoria del 14 de septiembre. La cita se realizará en los principales centros de movilización del país para quienes buscan incorporarse al servicio cívico militar voluntario.

Segunda oportunidad para jóvenes interesados

La Dirección de Movilización Militar informó que quienes no participaron en la primera jornada podrán registrarse para esta segunda llamada. El proceso permitirá que los aspirantes accedan a formación en arma, primeros auxilios, derechos humanos y técnicas profesionales. Además, los seleccionados recibirán capacitación que eleva su perfil laboral y académico.

En la primera convocatoria se ofrecieron 5 mil cupos. Esta segunda jornada mantiene la intención de captar jóvenes interesados en servir en el Ejército y fortalecer sus competencias técnicas y cívicas.

Los jóvenes que deseen participar deben registrarse previa inscripción en línea. Este procedimiento garantiza que los candidatos reciban un turno para acudir a los centros de acuartelamiento más cercanos a su domicilio.

Registro en línea y requisitos

El registro se realiza en la página oficial de la Dirección de Movilización Militar, en la sección ‘Registro en Línea Acuartelamiento’. Allí se ingresan datos personales, estudios, antecedentes y se realiza un test psicológico y encuesta de aptitudes.

Entre los requisitos están:

  • Cédula de ciudadanía original y ser mayor de edad

  • Edad entre 18 y 21 años, 11 meses y 30 días a la fecha de presentación

  • Formulario de inscripción impreso con copia

  • Solo se permite la inscripción de hombres para esta jornada

Los aspirantes recibirán un turno con fecha y centro asignado, garantizando organización y cumplimiento de protocolos durante la jornada.

Centros de acuartelamiento a nivel nacional

Los jóvenes seleccionados acudirán a las siguientes sedes:

  • Quito: 25Bal Reino de Quito

  • Ibarra: Centro de Movilización Imbabura

  • Santo Domingo: Centro de Movilización Santo Domingo

  • Guayaquil: Base de Movilización Occidental

  • Cuenca: Base de Movilización Sur

  • Machala: Centro de Movilización El Oro

  • Tena: Centro de Movilización Napo

Los centros estarán preparados para recibir a los jóvenes, cumpliendo protocolos de seguridad y organización. Los aspirantes participarán en actividades de formación física, cívica y técnica.

Preparación y beneficios del servicio

El servicio cívico militar permite a los jóvenes adquirir formación en diversas áreas, incluyendo defensa nacional, liderazgo, trabajo en equipo y capacitación técnica. Esta preparación busca fortalecer tanto el perfil personal como profesional de los participantes.

El Ejército recuerda a los jóvenes la importancia de cumplir los requisitos y respetar los plazos de inscripción para garantizar su participación. Esta segunda jornada representa una oportunidad para quienes no pudieron asistir en la primera convocatoria.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

CNE convoca oficialmente a la consulta popular 2025 en cadena nacional

Racing de Estrasburgo con Páez pierde ante Olympique de Marsella en la Ligue 1

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

CNE convoca oficialmente a la consulta popular 2025 en cadena nacional

Racing de Estrasburgo con Páez pierde ante Olympique de Marsella en la Ligue 1

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

CNE convoca oficialmente a la consulta popular 2025 en cadena nacional

Racing de Estrasburgo con Páez pierde ante Olympique de Marsella en la Ligue 1

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO