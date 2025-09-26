Ejército convoca a segunda jornada de acuartelamiento el 27 de septiembre

El Ejército de Ecuador convoca este sábado 27 de septiembre de 2025 a jóvenes de entre 18 y 21 años a participar en la segunda jornada de acuartelamiento, tras la primera convocatoria del 14 de septiembre. La cita se realizará en los principales centros de movilización del país para quienes buscan incorporarse al servicio cívico militar voluntario.

Segunda oportunidad para jóvenes interesados

La Dirección de Movilización Militar informó que quienes no participaron en la primera jornada podrán registrarse para esta segunda llamada. El proceso permitirá que los aspirantes accedan a formación en arma, primeros auxilios, derechos humanos y técnicas profesionales. Además, los seleccionados recibirán capacitación que eleva su perfil laboral y académico.

En la primera convocatoria se ofrecieron 5 mil cupos. Esta segunda jornada mantiene la intención de captar jóvenes interesados en servir en el Ejército y fortalecer sus competencias técnicas y cívicas.

Los jóvenes que deseen participar deben registrarse previa inscripción en línea. Este procedimiento garantiza que los candidatos reciban un turno para acudir a los centros de acuartelamiento más cercanos a su domicilio.

Registro en línea y requisitos

El registro se realiza en la página oficial de la Dirección de Movilización Militar, en la sección ‘Registro en Línea Acuartelamiento’. Allí se ingresan datos personales, estudios, antecedentes y se realiza un test psicológico y encuesta de aptitudes.

Entre los requisitos están:

Cédula de ciudadanía original y ser mayor de edad

Edad entre 18 y 21 años, 11 meses y 30 días a la fecha de presentación

Formulario de inscripción impreso con copia

Solo se permite la inscripción de hombres para esta jornada

Los aspirantes recibirán un turno con fecha y centro asignado, garantizando organización y cumplimiento de protocolos durante la jornada.

Centros de acuartelamiento a nivel nacional

Los jóvenes seleccionados acudirán a las siguientes sedes:

Quito: 25Bal Reino de Quito

Ibarra: Centro de Movilización Imbabura

Santo Domingo: Centro de Movilización Santo Domingo

Guayaquil: Base de Movilización Occidental

Cuenca: Base de Movilización Sur

Machala: Centro de Movilización El Oro

Tena: Centro de Movilización Napo

Los centros estarán preparados para recibir a los jóvenes, cumpliendo protocolos de seguridad y organización. Los aspirantes participarán en actividades de formación física, cívica y técnica.

Preparación y beneficios del servicio

El servicio cívico militar permite a los jóvenes adquirir formación en diversas áreas, incluyendo defensa nacional, liderazgo, trabajo en equipo y capacitación técnica. Esta preparación busca fortalecer tanto el perfil personal como profesional de los participantes.

El Ejército recuerda a los jóvenes la importancia de cumplir los requisitos y respetar los plazos de inscripción para garantizar su participación. Esta segunda jornada representa una oportunidad para quienes no pudieron asistir en la primera convocatoria.