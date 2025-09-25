Ejército del Ecuador cierra este jueves inscripciones para curso de oficiales y tropa

El Ejército del Ecuador cerrará el jueves 25 de septiembre el proceso de inscripción para el curso de oficiales y tropa especialistas, que se desarrollará en la Escuela Militar (Esmil) y en la Escuela de Formación de Soldados (Esforse). La convocatoria está dirigida a profesionales de 14 áreas, con títulos reconocidos por el Estado y al menos un año de experiencia laboral.

Convocatoria para oficiales y tropa

Según Iván Villegas, vocero del proceso, la fecha límite se mantiene para este jueves, salvo que se anuncie una prórroga en los canales oficiales. La oferta busca fortalecer la formación de especialistas en distintas ramas.

Los oficiales especialistas se formarán en la Esmil, donde hay cupos para abogados, odontólogos, psicólogos clínicos, economistas e ingenieros en contabilidad. En el caso de la tropa, la formación será en la Esforse y está dirigida a enfermeros, bioquímicos, contadores, paramédicos, tecnólogos en administración y tecnólogos en música.

Los aspirantes deben poseer títulos de tercer o cuarto nivel, o de técnico-tecnológico superior, siempre que sean reconocidos por el Estado. Además, deben acreditar un año mínimo de experiencia en su área de especialidad.

Pasos de inscripción en línea

El proceso se realiza en la plataforma digital del Ejército. Los interesados deben crear un usuario, inscribirse y descargar el comprobante. Luego, deben leer el prospecto publicado, descargar el modelo de carpeta y completar la documentación solicitada.

La Fase I incluye el análisis de documentos. El aspirante deberá reunir requisitos, digitalizar la información y cargarla en el sistema junto al comprobante de inscripción. Esta etapa es fundamental, ya que determina el avance hacia las siguientes fases.

Tras la revisión documental, los postulantes enfrentarán valoraciones médicas, psicológicas, pruebas académicas, físicas, de confianza y entrevistas personales. Cada filtro busca garantizar la idoneidad de los nuevos profesionales que integrarán la institución.

Contexto y proyección

El Ejército mantiene este tipo de convocatorias anualmente para incorporar a especialistas en áreas clave. El objetivo es reforzar la capacidad operativa y técnica, garantizando personal cualificado en ramas vinculadas con la defensa, la salud y la gestión administrativa.

La Esmil, con sede en Quito, es la institución encargada de la formación de oficiales. La Esforse, ubicada en Ambato, concentra el adiestramiento de soldados especialistas. Ambas escuelas son referentes en la preparación militar en el país.

La actual convocatoria responde a la necesidad de contar con profesionales capacitados que aporten en distintos ámbitos al interior de las Fuerzas Armadas. Por ello, la inscripción y cumplimiento de requisitos son pasos claves para los aspirantes que desean integrarse a la carrera militar.