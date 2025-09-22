Ecuador lanza programa de Formación Dual para 90 mil estudiantes de Bachillerato Técnico

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, encabezado por Alegría Crespo, presentó el Acuerdo Ministerial de Formación Dual el pasado martes en el auditorio Emilio Uzcátegui. La iniciativa busca impulsar la educación técnica y preparar a los estudiantes para el sector productivo mediante clases teóricas y prácticas empresariales.

Educación técnica con enfoque laboral

La implementación del modelo se realizará mediante convenios entre instituciones educativas y empresas, definiendo responsabilidades en la planificación, ejecución y evaluación de los estudiantes. Ellos alternarán clases teóricas con prácticas en empresas, bajo la guía de tutores académicos y laborales. Además, el programa garantiza seguimiento constante y condiciones de seguridad.

La ministra Crespo destacó la relevancia del acuerdo: «Hoy damos un paso trascendental hacia el fortalecimiento de la educación técnica en Ecuador. Este modelo articula teoría y práctica, institución educativa y vida». Su intervención subraya el impacto del programa en transformar realidades y generar oportunidades laborales para la juventud.

El acuerdo establece los principios y actores del modelo, incluyendo instituciones educativas, entidades formadoras, docentes y tutores, situando al estudiante en el centro del proceso. Este enfoque asegura que los jóvenes desarrollen competencias para inserción laboral, emprendimiento y continuidad educativa.

Alcance y estructura de la Formación Dual

El programa cubrirá tres áreas de estudio, 11 familias profesionales y 34 figuras profesionales del Bachillerato Técnico. Entre ellas se encuentran Deportes, Salud y servicios, Artes, Diseño, Administración, Agropecuaria, Medio Ambiente, Construcción, Industria, Tecnologías y Turismo. Se proyecta que al menos 50% del proceso se realice en entornos laborales reales, desde el primer año de formación.

Ecuador se convierte en el segundo país de la región, después de México, en implementar el modelo de Formación Dual en Educación Media. En otros países como Chile, Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Costa Rica y Honduras, el modelo se concentra principalmente en educación superior.

Este enfoque busca una educación técnica inclusiva y de calidad, alineada con vocaciones productivas locales. Además, fortalece el emprendimiento y la innovación, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. La formación dual crea un puente entre escuelas, empresas, docentes y tutores, acercando a los jóvenes a experiencias laborales reales.

Innovación y colaboración estratégica

La Formación Dual se proyecta como política educativa innovadora que involucra a autoridades, docentes, estudiantes y sector empresarial. Fomenta la corresponsabilidad en la formación del talento humano y genera alianzas estratégicas con gremios y cámaras de producción para su correcta implementación.

Este modelo educativo refuerza la vinculación entre educación y mundo laboral, ofreciendo a los jóvenes oportunidades concretas de aprendizaje práctico, con énfasis en competencias técnicas y socioemocionales, fundamentales para su futuro profesional.