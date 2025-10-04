Deslizamientos cierran carreteras claves en Ecuador: este es el reporte oficial

El Ministerio de Infraestructuras y Transporte (MIT) reportó este 4 de octubre cierres en vías de las provincias Napo y Bolívar, ocasionados por deslizamientos de tierra debido a las intensas lluvias.

Vías cerradas en Napo

El MIT informó que permanece cerrado el tramo “Y” de Baeza – Huataraco, sector Guacamayo, en el eje vial E45. La entidad detalló que el personal técnico y maquinaria ejecutan labores de limpieza para habilitar la circulación lo antes posible.

En la misma provincia, también se mantiene cerrado el tramo “Y” de Narupa – Loreto, sector Narupa, donde se registró un deslizamiento de material. Desde tempranas horas del sábado se coordinó la movilización de equipos para el desalojo de escombros.

Las autoridades recordaron que los trabajos dependen de las condiciones climáticas, por lo que pidieron precaución a los conductores que circulan por esta zona de la Amazonía.

#Bolívar | Habilitamos las vías E 491 Guaranda – Ambato, y la E 453 Guanujo – Echeandía. 🤝Trabajos coordinados con @FFAAECUADOR,

🚜Maquinaria en la zona,

🚧Retiro de escombros,

⚠️Conducir con precaución.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/wsbuhtI7hb — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) October 4, 2025

Situación en Bolívar

En la provincia de Bolívar, el MIT informó la habilitación de la E491 Guaranda – Ambato y la E453 Guanujo – Echeandía. Los trabajos se realizaron en coordinación con las Fuerzas Armadas del Ecuador, con el apoyo de maquinaria para el retiro de material en la vía.

El ministerio solicitó a los transportistas y conductores particulares que transiten con precaución, ya que las lluvias continúan generando riesgos en algunos tramos de la red vial estatal.

Medidas de seguridad

Los deslizamientos afectan principalmente a carreteras estratégicas que conectan regiones de la Sierra y Amazonía. El MIT mantiene activo un plan de respuesta con cuadrillas de limpieza, maquinaria pesada y monitoreo constante de zonas de riesgo.

La entidad recordó que la temporada invernal incrementa la probabilidad de deslizamientos, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales antes de emprender viajes interprovinciales.