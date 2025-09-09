COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

Deportación de José Serrano a Ecuador dependerá de audiencia en Estados Unidos; Revolución Ciudadana le da la espalda

El exministro del Interior enfrenta una causa por la presunta autoría intelectual en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.
Redacción

Redacción ED.

El exministro del Interior, José Serrano, enfrentará una audiencia en Miami el próximo 11 de septiembre del 2025, que evaluará su estatus migratorio y la solicitud de asilo que presentó ante las autoridades de Estados Unidos. Esta sesión podría definir el futuro de Serrano en el país norteamericano y determinar si procede su deportación hacia Ecuador, donde está bajo investigación.

La audiencia ocupará un lugar clave en la permanencia del exfuncionario en EE.UU. Las autoridades vigilarán que cumpla con los requisitos, incluyendo su presentación ante el Consulado ecuatoriano en Miami. En caso contrario, su deportación a Ecuador es segura.

Investigación en Ecuador contra José Serrano

José Serrano enfrenta una causa por la presunta autoría intelectual en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Esta investigación pesa sobre Serrano tanto a nivel nacional como internacional, en medio de su historial político ligado a altos cargos y a investigaciones por vínculos con personas cercanas al expresidente Rafael Correa.

En Ecuador, los implicados en el caso Villavicencio también incluyen a Xavier JordánRonny Aleaga y Daniel Salcedo, quien tiene estatus de cooperador eficaz.

Rechazo del Movimiento Revolución Ciudadana

Pero las malas noticias continúan para José Serrano. El movimiento Revolución Ciudadana (RC) difundió un video en su cuenta oficial de X para sentar posición y aclarar que ya no reconocen ningún vínculo con el exministro y exlegislador.

En el video de 46 segundos, se muestran imágenes de Serrano durante su paso por la Asamblea Nacional bajo Alianza PAIS, junto a notas de prensa que reflejan su respaldo al expresidente Lenín Moreno. El material concluye con el mensaje: “te quedó claro”, como remarcando la distancia definitiva del movimiento.

 

 

Con esta acción, la organización política fundada por Rafael Correa busca distanciarse claramente de quien también dirigió el Ministerio del Interior en su gobierno.

La publicación ha causado impacto debido al tono tajante con que se subraya que José Serrano ya no forma parte de RC. (07)

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

