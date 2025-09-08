Déficit de médicos profundiza la crisis en hospitales públicos de Ecuador

Los hospitales públicos de Ecuador enfrentan una grave crisis. A la falta de medicinas e insumos médicos se suma un preocupante déficit de médicos. La Federación Médica Ecuatoriana alertó que en el país existe una brecha de cerca de 6.000 profesionales de la salud, sobre todo en áreas críticas como cuidados intensivos, neonatales, neurocirugía, cardiología y traumatología.

El presidente de la Federación, Santiago Carrasco, explicó a Ecuavisa que la limitada oferta académica representa uno de los factores principales de esta problemática. Indicó que las universidades públicas carecen de recursos suficientes, lo que complica la formación de especialistas en Ecuador.

Posgrados costosos obligan a migrar

Carrasco aseguró que “los médicos tienen que autofinanciar sus carreras de especialidad. Un posgrado cuesta alrededor de $40.000 ó $50.000. Hay médicos que han tenido que salir del país para su formación y muy pocos han regresado”. Esta situación incrementa la falta de profesionales y retrasa la atención médica en los hospitales públicos.

En la red de la Seguridad Social, informes internos del IESS estiman un déficit de 4.800 médicos, lo que mantiene inoperativas cerca de 200 camas hospitalarias. Esta carencia afecta directamente a los pacientes que esperan atención oportuna en distintas provincias del Ecuador.

Medidas en el IESS

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, informó que se realiza un análisis para conocer con exactitud las necesidades médicas. “Esperamos incrementar la capacidad operativa de la Seguridad Social en prácticamente el doble, en poco tiempo (…)”, señaló.

Sin embargo, también admitió que se detectaron médicos que no cumplen con sus horarios. “Hay médicos que trabajan solo una hora, dos horas y luego no se explica qué están haciendo. Estamos exigiéndoles a los médicos las atenciones completas”.

Hospitales públicos de Ecuador: Turnos con largas esperas

Por último, según reportes internos del IESS, el tiempo promedio de espera para conseguir un turno médico alcanza los 40 días. En algunas especialidades, la demora puede superar los 70 días, lo que refleja la gravedad de la situación en los hospitales públicos del Ecuador.