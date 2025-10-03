COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Noboa pasa a disponibilidad a tres altos mandos militares en medio del paro nacional

El presidente Daniel Noboa pasó a disponibilidad a tres altos mandos militares mediante decretos firmados desde Latacunga, en medio del paro nacional indígena.
•‎

2 minutos de lectura
El presidente Daniel Noboa pasó a disponibilidad a tres altos mandos militares. FOTO: Presidencia de Ecuador
Jaime Ugalde

Redacción ED.

El presidente Daniel Noboa firmó el 1 de octubre de 2025 tres decretos ejecutivos mediante los cuales dispuso el paso a situación militar de disponibilidad de tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en un contexto marcado por el paro nacional convocado por la Conaie tras la eliminación del subsidio al diésel.

Los decretos, emitidos por Daniel Noboa desde Latacunga donde el Gobierno ha trasladado temporalmente su sede por las movilizaciones establecen que las disposiciones entran en vigor desde el 2 de septiembre de 2025, en aplicación del artículo 115, numeral 8, de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas.

Los tres oficiales relevados 

Los mandos pasados a disponibilidad son:

  • General de División Fernando Javier Lanas Viteri
  • Vicealmirante Enrique Aristizábal Viteri
  • Vicealmirante Pablo Iván Caicedo Salvador

La situación de disponibilidad firmada por Daniel Noboa implica que los oficiales dejan de ejercer funciones activas dentro de la institución. Pese a esto pueden ser convocados nuevamente según las necesidades operativas.

Los decretos del Presidente Daniel Noboa

Los decretos del Presidente Daniel Noboa no detallan las razones de la decisión presidencial, por lo que se desconoce si estas remociones están relacionadas con las protestas en curso y el despliegue de las Fuerzas Armadas en el control del orden público.

El Palacio de Carondelet, sede oficial del Gobierno en Quito, fue temporalmente reemplazado como centro de operaciones por Latacunga, provincia de Cotopaxi. Desde allí, Noboa ha despachado decretos y disposiciones durante las jornadas de movilización convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

