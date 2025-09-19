COMUNIDAD POR USD 1
Daniel Noboa nombra a Efraín Amaguaña como nuevo gobernador de Imbabura en medio de paro nacional

El presidente Daniel Noboa designó a Efraín Amaguaña como nuevo gobernador de Imbabura, en reemplazo de Israel Cabezas, tras el inicio del paro nacional de la Conaie.
2 minutos de lectura
Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El presidente Daniel Noboa cambió el 18 de septiembre al gobernador de Imbabura, en el contexto del paro nacional convocado por la Conaie contra el fin del subsidio al diésel. El nuevo representante del Ejecutivo en la provincia es el abogado kichwa otavaleño Efraín Amaguaña Muenala, quien reemplaza a Israel Cabezas González mediante el Decreto Ejecutivo 145.

Un cambio clave en medio de protestas

El nombramiento de Amaguaña coincidió con la jornada en que la Conaie llamó a un paro nacional inmediato, en rechazo a la eliminación del subsidio al combustible. La Provincia de los Lagos es un punto estratégico por su historial de movilizaciones y su peso en las estructuras comunitarias de la Sierra norte.

El nuevo gobernador tiene formación académica en Derecho Constitucional y trayectoria en cargos públicos. Fue candidato a la Alcaldía de Otavalo en 2023 con auspicio de Centro Democrático. En el actual gobierno, ocupó la Coordinación Zonal 1 de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.

Además de su perfil profesional, Amaguaña es un deportista aficionado al ciclismo, actividad que lo vincula con sectores sociales y comunitarios de Imbabura. Su designación refleja una estrategia de acercamiento con los pueblos indígenas en momentos de tensión política.

Perfil del nuevo gobernador

Nacido en la ciudad de Otavalo, Efraín Amaguaña pertenece a la nacionalidad kichwa. Su origen lo acerca a comunidades que han sido protagonistas en la organización de movilizaciones.

La Gobernación de Imbabura cumple un rol de enlace directo entre el Ejecutivo y las instituciones locales. Con este cambio, el gobierno central busca reforzar la interlocución en una provincia clave donde las estructuras indígenas tienen fuerte capacidad de convocatoria.

El reemplazo de Israel Cabezas se oficializó mediante la publicación del decreto en el Registro Oficial. Aunque no se detallaron los motivos de su salida, la decisión coincide con un contexto de presión social creciente.

El anuncio de la Conaie sobre la paralización nacional generó nuevas tensiones en distintas provincias del país. El fin del subsidio al diésel es el detonante de las protestas.

