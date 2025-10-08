Cuenca: Este miércoles, 8 de octubre, reporta clima frío y nublado con lluvias aisladas

Los habitantes de Cuenca deberán prepararse para un miércoles 8 de octubre con cielo mayormente nublado. Habrá temperaturas bajas en la mañana y probables lluvias dispersas durante la jornada. Estas condiciones afectan tanto la movilidad urbana como las actividades al aire libre, por lo que se recomienda tomar precauciones.

La jornada en la capital de Azuay presentará mínimas de 8 °C y máximas de 21 °C. El cielo cubierto se mantendrá casi todo el día. Las lluvias serán esporádicas, principalmente en horas de la tarde. Además, la humedad relativa se percibirá elevada, generando sensación de frío en los sectores más altos de la ciudad.

Nubosidad persistente y posibilidad de lluvias

Durante la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con nubosidad que podría reducir la visibilidad en algunas zonas de la ciudad y alrededores. La probabilidad de lluvia es del 35 %, concentrándose en la tarde, aunque no se esperan precipitaciones intensas. Los ciudadanos deberán estar atentos a cambios repentinos en el clima, especialmente quienes transiten por las vías interurbanas o realicen actividades agrícolas.

Los meteorólogos señalan que las condiciones nubosas se deben a la combinación de humedad elevada y la influencia de vientos provenientes de la región amazónica. Estos vientos interactúan con la topografía de la sierra sur ecuatoriana.

Temperaturas y sensación térmica

El día comenzará con un ambiente frío, especialmente entre las 5:00 y 8:00 de la mañana, cuando las temperaturas rondarán los 8 °C. A medida que avance la jornada, el termómetro subirá hasta los 21 °C, ofreciendo un clima más agradable durante la tarde.

Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja en sectores altos y en áreas cercanas a ríos y quebradas. Por eso se recomienda el uso de ropa abrigada y protección adicional para niños y adultos mayores.

Clima en otras ciudades

En Portoviejo, se prevé un día nublado, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 29 °C y 55 % de probabilidad de precipitaciones. Esto ocurrirá principalmente durante la tarde. Las lluvias podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

Manta registrará un ambiente más soleado. Las temperaturas estarán entre 22 a 26 °C y habrá un 50 % de probabilidad de lluvias aisladas, que podrían presentarse de forma breve. A pesar de esto, se mantendrá un día mayormente favorable para actividades recreativas y turísticas.

En Guayaquil, se espera un clima cálido y seco, con máximas de 31 °C y sin probabilidad de lluvias, lo que permitirá desarrollar actividades al aire libre con normalidad. La temperatura constante invita a mantenerse hidratado y a protegerse del sol durante las horas de mayor radiación.

En Quito, la jornada será nublada, con temperaturas mínimas de 9 °C y máximas que llegarán a 20 °C. La probabilidad de lluvia es moderada, alrededor del 45 %. Por esta razón, se recomienda llevar paraguas o impermeable si se realizan actividades al aire libre en la tarde.

Recomendaciones para la jornada