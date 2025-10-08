COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Servicios

Cuenca: Este miércoles, 8 de octubre, reporta clima frío y nublado con lluvias aisladas

Prepárate para un miércoles nublado en Cuenca. Conoce el clima y posibles lluvias que afectarán tus actividades al aire libre.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cuenca: Este miércoles, 8 de octubre, reporta clima frío y nublado con lluvias aisladas
La jornada en la capital de Azuay presentará mínimas de 8 °C.
Cuenca: Este miércoles, 8 de octubre, reporta clima frío y nublado con lluvias aisladas
La jornada en la capital de Azuay presentará mínimas de 8 °C.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Los habitantes de Cuenca deberán prepararse para un miércoles 8 de octubre con cielo mayormente nublado. Habrá temperaturas bajas en la mañana y probables lluvias dispersas durante la jornada. Estas condiciones afectan tanto la movilidad urbana como las actividades al aire libre, por lo que se recomienda tomar precauciones.

La jornada en la capital de Azuay presentará mínimas de 8 °C y máximas de 21 °C. El cielo cubierto se mantendrá casi todo el día. Las lluvias serán esporádicas, principalmente en horas de la tarde. Además, la humedad relativa se percibirá elevada, generando sensación de frío en los sectores más altos de la ciudad.

Nubosidad persistente y posibilidad de lluvias

Durante la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con nubosidad que podría reducir la visibilidad en algunas zonas de la ciudad y alrededores. La probabilidad de lluvia es del 35 %, concentrándose en la tarde, aunque no se esperan precipitaciones intensas. Los ciudadanos deberán estar atentos a cambios repentinos en el clima, especialmente quienes transiten por las vías interurbanas o realicen actividades agrícolas.

Los meteorólogos señalan que las condiciones nubosas se deben a la combinación de humedad elevada y la influencia de vientos provenientes de la región amazónica. Estos vientos interactúan con la topografía de la sierra sur ecuatoriana.

Temperaturas y sensación térmica

El día comenzará con un ambiente frío, especialmente entre las 5:00 y 8:00 de la mañana, cuando las temperaturas rondarán los 8 °C. A medida que avance la jornada, el termómetro subirá hasta los 21 °C, ofreciendo un clima más agradable durante la tarde.

Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja en sectores altos y en áreas cercanas a ríos y quebradas. Por eso se recomienda el uso de ropa abrigada y protección adicional para niños y adultos mayores.

Clima en otras ciudades

En Portoviejo, se prevé un día nublado, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 29 °C y 55 % de probabilidad de precipitaciones. Esto ocurrirá principalmente durante la tarde. Las lluvias podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

Manta registrará un ambiente más soleado. Las temperaturas estarán entre 22 a 26 °C y habrá un 50 % de probabilidad de lluvias aisladas, que podrían presentarse de forma breve. A pesar de esto, se mantendrá un día mayormente favorable para actividades recreativas y turísticas.

En Guayaquil, se espera un clima cálido y seco, con máximas de 31 °C y sin probabilidad de lluvias, lo que permitirá desarrollar actividades al aire libre con normalidad. La temperatura constante invita a mantenerse hidratado y a protegerse del sol durante las horas de mayor radiación.

En Quito, la jornada será nublada, con temperaturas mínimas de 9 °C y máximas que llegarán a 20 °C. La probabilidad de lluvia es moderada, alrededor del 45 %. Por esta razón, se recomienda llevar paraguas o impermeable si se realizan actividades al aire libre en la tarde.

Recomendaciones para la jornada

  1. Vestimenta en capas para adaptarse a las bajas temperaturas matinales y al aumento de temperatura por la tarde.

  2. Paraguas o impermeable a mano, ante la probabilidad de lluvias aisladas.

  3. Cuidado al transitar por calles húmedas o con charcos, especialmente en barrios con pendientes.

  4. Protección de bienes personales, como documentos o dispositivos electrónicos, ante precipitaciones leves.

  5. Atención a la salud, manteniendo abrigos y bebidas calientes para prevenir resfriados y malestares por el frío.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO