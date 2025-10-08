COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Clima en Ecuador para el miércoles 8 de octubre: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas variables

Descubre el clima en Ecuador este miércoles 8 de octubre: cielos nublados, lluvias aisladas, y temperaturas variables.
3 minutos de lectura
Clima en Ecuador para el miércoles 8 de octubre: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas variables
En Quito, la jornada será nublada, con temperaturas mínimas de 9 °C.
Clima en Ecuador para el miércoles 8 de octubre: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas variables
En Quito, la jornada será nublada, con temperaturas mínimas de 9 °C.

El clima en Ecuador para este miércoles 8 de octubre presenta un panorama variado en todo el territorio. Se esperan cielos nublados en varias regiones, lluvias aisladas en algunas localidades y temperaturas que oscilan entre los 8 °C en la sierra hasta los 31 °C en el litoral.

Las condiciones climáticas de este miércoles reflejan la diversidad geográfica del país. Mientras en la costa predominará el sol con intervalos de nubes, en la sierra se registrará un clima más fresco con nubosidad y lluvias dispersas, especialmente durante la tarde y noche.

Litoral: sol con intervalos de nubes y probabilidades de lluvia

En Portoviejo, se prevé un día nublado, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 29 °C y 55 % de probabilidad de precipitaciones, principalmente durante la tarde. Las lluvias podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

Manta registrará un ambiente más soleado, con temperaturas de 22 a 26 °C y un 50 % de probabilidad de lluvias aisladas, que podrían presentarse de forma breve. A pesar de esto, se mantendrá un día mayormente favorable para actividades recreativas y turísticas.

En Guayaquil, se espera un clima cálido y seco, con máximas de 31 °C y sin probabilidad de lluvias, lo que permitirá desarrollar actividades al aire libre con normalidad. La temperatura constante invita a mantenerse hidratado y a protegerse del sol durante las horas de mayor radiación.

Sierra: fresco, nublado y lluvias aisladas

En Quito, la jornada será nublada, con temperaturas mínimas de 9 °C y máximas que llegarán a 20 °C. La probabilidad de lluvia es moderada, alrededor del 45 %, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeable si se realizan actividades al aire libre en la tarde.

Cuenca presentará condiciones similares, con cielos parcialmente nublados y un 35 % de probabilidad de precipitaciones aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 21 °C, lo que hace recomendable vestirse en capas para afrontar la diferencia de temperatura entre la mañana y la tarde.

Consecuencias para la movilidad y actividades

  • Las lluvias dispersas en Portoviejo, Quito y Cuenca podrían generar charcos y tráfico lento en zonas urbanas.

  • El sol en Guayaquil y Manta favorece el turismo y actividades recreativas, aunque se recomienda protección solar.

  • En zonas serranas, la humedad y el frío podrían afectar a personas con enfermedades respiratorias o vulnerables al cambio de temperatura.

Recomendaciones para la jornada

  1. Vestimenta adecuada: usar ropa ligera en el litoral y capas adicionales en la sierra.

  2. Protección contra el sol: en Manta y Guayaquil, especialmente entre las 11:00 y 16:00.

  3. Precaución en movilidad: anticipar tiempos de traslado en zonas con probabilidad de lluvia.

  4. Hidratación constante: fundamental en todas las regiones del país, especialmente en la costa.

  5. Paraguas o impermeable a mano: en caso de lluvias aisladas en Portoviejo, Quito y Cuenca.

